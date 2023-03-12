https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857398047.html

Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации

Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации - РИА Новости, 12.03.2023

Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации

Молдавский политик Илан Шор, партия которого поддерживает протесты в рамках "Движения для народа", обвинил президента республики Майю Санду в попытке... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T20:45

2023-03-12T20:45

2023-03-12T20:45

в мире

кишинев

молдавия

жкх

россия

майя санду

илан шор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg

КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор, партия которого поддерживает протесты в рамках "Движения для народа", обвинил президента республики Майю Санду в попытке дестабилизации ситуации в стране. Ранее Санду выступила обращением к согражданам, в котором заявила, что во время акции протеста в Кишиневе могут произойти попытки дестабилизации. В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг с требованием к властям оплатить счета за газ и электричество. За несколько часов до акции Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что были задержаны несколько человек, в том числе и гражданин России, которые якобы планировали провокации в ходе протестов. Как заявил глава ведомства Виорел Чернэуцану к подготовке акций по дестабилизации ситуации якобы причастны российские спецслужбы. "Единственные, кто сегодня дестабилизируют ситуацию и совершают диверсии в Республике Молдова, это Майя Санду и ее группировка. Диверсии происходят как на информационном и административном, так и на экономическом уровне. Людей обкрадывают, запугивают, ими манипулируют и все это делается за счет народа. Поэтому наша борьба продолжается и превращается в борьбу за выживание. Мы не сдадимся", - написал Шор в своем телеграм-канале. Политик выразил сожаление, что полиция в Кишиневе и районах препятствовала гражданам выйти на протесты. "То, что полиция сделала сегодня с людьми, которые хотели провести мирную манифестацию в центре Кишинева, это настоящий акт терроризма. Такого не увидишь в цивилизованных странах, только в африканских джунглях, где закон устанавливают деспотические группировки", - отметил Шор. В воскресенье утром в соцсетях были опубликованы ролики, на которых запечатлено, как полицейские останавливают автобусы и выводят из них пассажиров, и применяют силу. Люди были вынуждены устроить стихийные митинги протеста прямо на трассах. При этом видно, что движение транспорта протестующие не блокировали. В Кишиневе манифестанты хотели пройти к дому правительства, но были оттеснены кордном спецназа. Чтобы не накалять ситуацию, организаторы протестов провели митинг прямо на проезжей части между парламентом и домом правительства (движение городского транспорта было приостановлено). Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство выплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период. Митинг прошел мирно, несмотря на попытки провокации со стороны группы сторонников правящей партии "Действие и солидарность". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230312/kishinev-1857346531.html

кишинев

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, жкх, россия, майя санду, илан шор