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Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации - РИА Новости, 12.03.2023
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20:45 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/moldaviya-1857398047.html
Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации
Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации - РИА Новости, 12.03.2023
Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации
Молдавский политик Илан Шор, партия которого поддерживает протесты в рамках "Движения для народа", обвинил президента республики Майю Санду в попытке... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T20:45
2023-03-12T20:45
в мире
кишинев
молдавия
жкх
россия
майя санду
илан шор
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КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор, партия которого поддерживает протесты в рамках "Движения для народа", обвинил президента республики Майю Санду в попытке дестабилизации ситуации в стране. Ранее Санду выступила обращением к согражданам, в котором заявила, что во время акции протеста в Кишиневе могут произойти попытки дестабилизации. В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг с требованием к властям оплатить счета за газ и электричество. За несколько часов до акции Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что были задержаны несколько человек, в том числе и гражданин России, которые якобы планировали провокации в ходе протестов. Как заявил глава ведомства Виорел Чернэуцану к подготовке акций по дестабилизации ситуации якобы причастны российские спецслужбы. "Единственные, кто сегодня дестабилизируют ситуацию и совершают диверсии в Республике Молдова, это Майя Санду и ее группировка. Диверсии происходят как на информационном и административном, так и на экономическом уровне. Людей обкрадывают, запугивают, ими манипулируют и все это делается за счет народа. Поэтому наша борьба продолжается и превращается в борьбу за выживание. Мы не сдадимся", - написал Шор в своем телеграм-канале. Политик выразил сожаление, что полиция в Кишиневе и районах препятствовала гражданам выйти на протесты. "То, что полиция сделала сегодня с людьми, которые хотели провести мирную манифестацию в центре Кишинева, это настоящий акт терроризма. Такого не увидишь в цивилизованных странах, только в африканских джунглях, где закон устанавливают деспотические группировки", - отметил Шор. В воскресенье утром в соцсетях были опубликованы ролики, на которых запечатлено, как полицейские останавливают автобусы и выводят из них пассажиров, и применяют силу. Люди были вынуждены устроить стихийные митинги протеста прямо на трассах. При этом видно, что движение транспорта протестующие не блокировали. В Кишиневе манифестанты хотели пройти к дому правительства, но были оттеснены кордном спецназа. Чтобы не накалять ситуацию, организаторы протестов провели митинг прямо на проезжей части между парламентом и домом правительства (движение городского транспорта было приостановлено). Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство выплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период. Митинг прошел мирно, несмотря на попытки провокации со стороны группы сторонников правящей партии "Действие и солидарность". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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в мире, кишинев, молдавия, жкх, россия, майя санду, илан шор
В мире, Кишинев, Молдавия, ЖКХ, Россия, Майя Санду, Илан Шор
Оппозиционер Шор обвинил Санду в попытке дестабилизации

Оппозиционер Шор обвинил президента Молдавии Санду в попытке дестабилизации

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар – РИА Новости. Молдавский политик Илан Шор, партия которого поддерживает протесты в рамках "Движения для народа", обвинил президента республики Майю Санду в попытке дестабилизации ситуации в стране.
Ранее Санду выступила обращением к согражданам, в котором заявила, что во время акции протеста в Кишиневе могут произойти попытки дестабилизации. В воскресенье представители и сторонники партии "Шор" вышли на очередной антиправительственный митинг с требованием к властям оплатить счета за газ и электричество. За несколько часов до акции Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что были задержаны несколько человек, в том числе и гражданин России, которые якобы планировали провокации в ходе протестов. Как заявил глава ведомства Виорел Чернэуцану к подготовке акций по дестабилизации ситуации якобы причастны российские спецслужбы.
"Санду в отставку!" Акция протеста оппозиции в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
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1 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

Войска карабинеров во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
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2 из 11
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Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

Акция протеста оппозиции в Кишиневе

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
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3 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
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4 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
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5 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

© Sputnik / Родион Прока
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6 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
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7 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
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8 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
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9 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
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10 из 11
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанк

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

Вице-председатель партии Шор Марина Таубер дает интервью во время акции протеста оппозиции в центре Кишинева

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
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11 из 11

В воскресенье в центре Кишинева прошел митинг "Движения для народа".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
1 из 11

Протестующие потребовали, чтобы власти оплатили зимние счета за газ, электроэнергию и отопление, а также призывали к отставке Майи Санду и кабинета министров.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
2 из 11

Активисты принесли растяжки и плакаты с надписями: "Позор", "Остановите рост цен", "Хотим достойной жизни", "Не затыкайте нам рот прокуратурой", "Президента Майю Санду в отставку".

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
3 из 11

По словам организаторов, в столицу приехали люди из всех районов страны.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
4 из 11

Однако многие не смогли добраться, так как полиция останавливала автобусы на подъезде к городу.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
5 из 11

Колонну протестующих возглавила вице-председатель оппозиционной партии "Шор" Марина Таубер

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
6 из 11

Полиция не пропускала митингующих к центру города.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
7 из 11

Они пытались прорвать полицейский кордон, однако против протестующих выставили спецназ.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
8 из 11

Во время акции, по данным полиции, задержали несколько десятков человек.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
9 из 11

Митинг завершился принятием резолюции с требованием к правительству оплатить счета за отопление и электроэнергию.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
10 из 11

Текст документа был передан Мариной Таубер правительству. Простующие потребовали выполнить их ультиматум за сутки.

© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
11 из 11
"Единственные, кто сегодня дестабилизируют ситуацию и совершают диверсии в Республике Молдова, это Майя Санду и ее группировка. Диверсии происходят как на информационном и административном, так и на экономическом уровне. Людей обкрадывают, запугивают, ими манипулируют и все это делается за счет народа. Поэтому наша борьба продолжается и превращается в борьбу за выживание. Мы не сдадимся", - написал Шор в своем телеграм-канале.
Политик выразил сожаление, что полиция в Кишиневе и районах препятствовала гражданам выйти на протесты. "То, что полиция сделала сегодня с людьми, которые хотели провести мирную манифестацию в центре Кишинева, это настоящий акт терроризма. Такого не увидишь в цивилизованных странах, только в африканских джунглях, где закон устанавливают деспотические группировки", - отметил Шор.
В воскресенье утром в соцсетях были опубликованы ролики, на которых запечатлено, как полицейские останавливают автобусы и выводят из них пассажиров, и применяют силу. Люди были вынуждены устроить стихийные митинги протеста прямо на трассах. При этом видно, что движение транспорта протестующие не блокировали. В Кишиневе манифестанты хотели пройти к дому правительства, но были оттеснены кордном спецназа. Чтобы не накалять ситуацию, организаторы протестов провели митинг прямо на проезжей части между парламентом и домом правительства (движение городского транспорта было приостановлено). Итогом акции стало принятие резолюции, которая призывает правительство выплатить населению расходы за отопление и электроэнергию в зимний период. Митинг прошел мирно, несмотря на попытки провокации со стороны группы сторонников правящей партии "Действие и солидарность".
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
В Кишиневе митингующие прорвали полицейский кордон, но их остановил спецназ
Вчера, 14:57
 
В миреКишиневМолдавияЖКХРоссияМайя СандуИлан Шор
 
 
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