https://ria.ru/20230312/minirovanie-1857359522.html

Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным

Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным - РИА Новости, 12.03.2023

Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным

Сообщение о "минировании" аэропорта Кишинева оказалось ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:26

2023-03-12T16:26

2023-03-12T16:26

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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Сообщение о "минировании" аэропорта Кишинева оказалось ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии. Ранее в воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах от одного и того же человека. Пограничная полиция получила информацию о минировании аэропорта Кишинева. "Специализированные проверки завершены, тревога ложная! Международный аэропорт Кишинева возобновил нормальную работу. Вместе с тем по данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщается в телеграм-канале погранполиции. Там же уточнили, что в прошлом году в Кишиневском аэропорту было зарегистрировано 38 ложных угроз о заложенных бомбах. Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет установлена, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.

https://ria.ru/20230129/ugrozy-1848227121.html

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в мире, кишинев, молдавия