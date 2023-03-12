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Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным - РИА Новости, 12.03.2023
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16:26 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/minirovanie-1857359522.html
Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным
Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным - РИА Новости, 12.03.2023
Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным
Сообщение о "минировании" аэропорта Кишинева оказалось ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:26
2023-03-12T16:26
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Сообщение о "минировании" аэропорта Кишинева оказалось ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии. Ранее в воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах от одного и того же человека. Пограничная полиция получила информацию о минировании аэропорта Кишинева. "Специализированные проверки завершены, тревога ложная! Международный аэропорт Кишинева возобновил нормальную работу. Вместе с тем по данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщается в телеграм-канале погранполиции. Там же уточнили, что в прошлом году в Кишиневском аэропорту было зарегистрировано 38 ложных угроз о заложенных бомбах. Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет установлена, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным

Сообщение о минировании аэропорта Кишинева было ложным, завели уголовное дело

© Sputnik / Мирослав РотарьАэропорт Кишинева
Аэропорт Кишинева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аэропорт Кишинева. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Сообщение о "минировании" аэропорта Кишинева оказалось ложным, заведено уголовное дело, сообщила пресс-служба пограничной полиции Молдавии.
Ранее в воскресенье пресс-служба полиции сообщила, что получила четыре сообщения о заложенных в Кишиневе бомбах от одного и того же человека. Пограничная полиция получила информацию о минировании аэропорта Кишинева.
"Специализированные проверки завершены, тревога ложная! Международный аэропорт Кишинева возобновил нормальную работу. Вместе с тем по данному факту возбуждено уголовное дело", - сообщается в телеграм-канале погранполиции.
Там же уточнили, что в прошлом году в Кишиневском аэропорту было зарегистрировано 38 ложных угроз о заложенных бомбах.
Согласно местному законодательству, если личность автора ложных сообщений будет установлена, то ему грозит штраф в размере до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180-240 часов исправительных работ или лишение свободы на срок до двух лет.
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