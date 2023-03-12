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Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику - РИА Новости, 12.03.2023
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14:26 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/metro-1857341185.html
Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику
Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику - РИА Новости, 12.03.2023
Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику
Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:26
2023-03-12T14:26
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Движение на кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье дептранс столицы информировал о том, что временные интервалы движения поездов на кольцевой линии увеличены из-за человека на пути.
https://ria.ru/20230305/metro-1855909047.html
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Екатерина Зайцева
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москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику

Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда нового поколения Москва-2020 Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пассажиры в вагоне поезда нового поколения "Москва-2020" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса.
"Движение на кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье дептранс столицы информировал о том, что временные интервалы движения поездов на кольцевой линии увеличены из-за человека на пути.
Пассажиры на станции Рижская Большой кольцевой линии Московского метро - РИА Новости, 1920, 05.03.2023
Зарубежные пользователи Сети восхитились новыми станциями московского метро
5 марта, 01:25
 
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
 
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