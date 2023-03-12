https://ria.ru/20230312/metro-1857341185.html
Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику
Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику - РИА Новости, 12.03.2023
Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику
Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:26
2023-03-12T14:26
2023-03-12T14:26
москва
московский метрополитен
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583437399_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58069e981d6f40983360a122b4afa74a.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Движение на кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье дептранс столицы информировал о том, что временные интервалы движения поездов на кольцевой линии увеличены из-за человека на пути.
https://ria.ru/20230305/metro-1855909047.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583437399_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e21f057906c34610b59f2cfc85c7de77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику
Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме