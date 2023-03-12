https://ria.ru/20230312/metro-1857341185.html

Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику

Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику - РИА Новости, 12.03.2023

Движение на кольцевой ветке московского метро осуществляется по графику

Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:26

2023-03-12T14:26

2023-03-12T14:26

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Движение на кольцевой линии московского метро осуществляется в штатном режиме, сообщается в телеграм-канале столичного дептранса. "Движение на кольцевой линии осуществляется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье дептранс столицы информировал о том, что временные интервалы движения поездов на кольцевой линии увеличены из-за человека на пути.

https://ria.ru/20230305/metro-1855909047.html

москва

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московский метрополитен, происшествия