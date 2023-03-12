https://ria.ru/20230312/lavra-1857280182.html

В СПЧ прокомментировали ситуацию с захватом Киево-Печерской лавры

В СПЧ прокомментировали ситуацию с захватом Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 12.03.2023

В СПЧ прокомментировали ситуацию с захватом Киево-Печерской лавры

Международные организации должны прервать молчание и пресечь "вакханалию", которую устроила Украина в отношении канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:00

2023-03-12T00:00

2023-03-12T00:00

в мире

украина

россия

киев

александр брод

украинская православная церковь

оон

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/14/1840100088_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_64649a9d10dcc6caf07b0f4bd44c3669.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Международные организации должны прервать молчание и пресечь "вакханалию", которую устроила Украина в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Правозащитник Брод назвал гонения украинских властей на УПЦ "постыдным явлением современности, перечеркивающим все заявления официального Киева о приверженности гуманизму и праву. "Международные организации - ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО, правозащитные НКО должны наконец-то прервать постыдное молчание и пресечь вакханалию на Украине в отношении представителей УПЦ", - сказал он. По мнению Брода, очевидно, что явное уничтожение УПЦ — это еще одна попытка разделить и разъединить православных верующих Украины и России, которые исповедуют общие духовные и культурные ценности. "Начиная с 90-х годов прошлого столетия агрессивную политику в этом направлении развернули украинские националисты. После переворота 2014 года, и особенно в последние годы к дискриминации представителей УПЦ активно подключились власти Украины", - отметил Брод. По его словам, на верующих обрушилась преступная волна — серия официальных запретов, сфабрикованные дела против священнослужителей, захват, а то и поджоги православных храмов, незаконные обыски. "Теперь в завершающую стадию перешла попытка захватить Киево-Печерскую лавру, святыню для всех православных, знаковое культурно-историческое место", - сказал Брод. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857229324.html

https://ria.ru/20230311/ikony-1857226368.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, александр брод, украинская православная церковь, оон, совет европы