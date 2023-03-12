https://ria.ru/20230312/lavra-1857280182.html
В СПЧ прокомментировали ситуацию с захватом Киево-Печерской лавры
В СПЧ прокомментировали ситуацию с захватом Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 12.03.2023
В СПЧ прокомментировали ситуацию с захватом Киево-Печерской лавры
Международные организации должны прервать молчание и пресечь "вакханалию", которую устроила Украина в отношении канонической Украинской православной церкви... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T00:00
2023-03-12T00:00
2023-03-12T00:00
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Международные организации должны прервать молчание и пресечь "вакханалию", которую устроила Украина в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела. Правозащитник Брод назвал гонения украинских властей на УПЦ "постыдным явлением современности, перечеркивающим все заявления официального Киева о приверженности гуманизму и праву. "Международные организации - ООН, Совет Европы, ОБСЕ, ЮНЕСКО, правозащитные НКО должны наконец-то прервать постыдное молчание и пресечь вакханалию на Украине в отношении представителей УПЦ", - сказал он. По мнению Брода, очевидно, что явное уничтожение УПЦ — это еще одна попытка разделить и разъединить православных верующих Украины и России, которые исповедуют общие духовные и культурные ценности. "Начиная с 90-х годов прошлого столетия агрессивную политику в этом направлении развернули украинские националисты. После переворота 2014 года, и особенно в последние годы к дискриминации представителей УПЦ активно подключились власти Украины", - отметил Брод. По его словам, на верующих обрушилась преступная волна — серия официальных запретов, сфабрикованные дела против священнослужителей, захват, а то и поджоги православных храмов, незаконные обыски. "Теперь в завершающую стадию перешла попытка захватить Киево-Печерскую лавру, святыню для всех православных, знаковое культурно-историческое место", - сказал Брод. Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230311/lavra-1857247247.html
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в мире, украина, россия, киев, александр брод, украинская православная церковь, оон, совет европы
В мире, Украина, Россия, Киев, Александр Брод, Украинская православная церковь, ООН, Совет Европы
В СПЧ прокомментировали ситуацию с захватом Киево-Печерской лавры
Член СПЧ Брод о Киево-Печерской лавре: международные организации должны прервать молчание
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Международные организации должны прервать молчание и пресечь "вакханалию", которую устроила Украина в отношении канонической Украинской православной церкви (УПЦ), заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ранее обязал монахов канонической Украинской православной церкви
покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела.
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Правозащитник Брод назвал гонения украинских властей на УПЦ "постыдным явлением современности, перечеркивающим все заявления официального Киева
о приверженности гуманизму и праву.
"Международные организации - ООН
, Совет Европы
, ОБСЕ
, ЮНЕСКО
, правозащитные НКО должны наконец-то прервать постыдное молчание и пресечь вакханалию на Украине в отношении представителей УПЦ", - сказал он.
По мнению Брода, очевидно, что явное уничтожение УПЦ — это еще одна попытка разделить и разъединить православных верующих Украины и России, которые исповедуют общие духовные и культурные ценности.
"Начиная с 90-х годов прошлого столетия агрессивную политику в этом направлении развернули украинские националисты. После переворота 2014 года, и особенно в последние годы к дискриминации представителей УПЦ активно подключились власти Украины", - отметил Брод.
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По его словам, на верующих обрушилась преступная волна — серия официальных запретов, сфабрикованные дела против священнослужителей, захват, а то и поджоги православных храмов, незаконные обыски.
"Теперь в завершающую стадию перешла попытка захватить Киево-Печерскую лавру, святыню для всех православных, знаковое культурно-историческое место", - сказал Брод.
Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ)
- конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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