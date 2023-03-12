https://ria.ru/20230312/koronavirus-1857319420.html

В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2015 случаев COVID-19, 6 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:33

2023-03-12T11:33

2023-03-12T11:33

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2015 случаев COVID-19, 6 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2015, госпитализирован 121 человек, выздоровели 1576 человек, 6 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2214 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 444 804 случая коронавируса, выздоровели 3 247 490 человек, умерли 48 328 человек.

https://ria.ru/20230312/koronavirus-1857316384.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, распространение коронавируса, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии