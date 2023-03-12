https://ria.ru/20230312/koronavirus-1857319420.html
В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2023
В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2015 случаев COVID-19, 6 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:33
2023-03-12T11:33
2023-03-12T11:33
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2015 случаев COVID-19, 6 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2015, госпитализирован 121 человек, выздоровели 1576 человек, 6 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2214 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 444 804 случая коронавируса, выздоровели 3 247 490 человек, умерли 48 328 человек.
https://ria.ru/20230312/koronavirus-1857316384.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, распространение коронавируса, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Москва, Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Москве за сутки госпитализировали 121 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2015 новых случаев COVID-19, шесть человек умерли