https://ria.ru/20230312/koronavirus-1857316384.html

В России за сутки госпитализировали 758 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 758 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2023

В России за сутки госпитализировали 758 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 758 человек с COVID-19, выздоровели 11 218 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T11:07

2023-03-12T11:07

2023-03-12T11:07

здоровье - общество

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 758 человек с COVID-19, выздоровели 11 218 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 12 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 758 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,4%... Выздоровели за сутки 11 218 человека, или на 22,5% меньше в сравнении с 11 марта", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, снижение - в 71 регионе, ситуация не изменилась в четырех регионах."Выявлены 11 985 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19