https://ria.ru/20230312/koronavirus-1857316384.html
В России за сутки госпитализировали 758 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 758 человек с COVID-19 - РИА Новости, 12.03.2023
В России за сутки госпитализировали 758 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 758 человек с COVID-19, выздоровели 11 218 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:07
2023-03-12T11:07
2023-03-12T11:07
здоровье - общество
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 758 человек с COVID-19, выздоровели 11 218 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 12 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 758 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,4%... Выздоровели за сутки 11 218 человека, или на 22,5% меньше в сравнении с 11 марта", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, снижение - в 71 регионе, ситуация не изменилась в четырех регионах."Выявлены 11 985 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_579:0:3310:2048_1920x0_80_0_0_beaf953fd8cee62889659ac9fea67cad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, распространение коронавируса, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 758 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 11 985 новых случаев COVID-19, умерли 37 человек
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
В России за сутки госпитализированы 758 человек с COVID-19, выздоровели 11 218 человек, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 12 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 758 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 52,4%... Выздоровели за сутки 11 218 человека, или на 22,5% меньше в сравнении с 11 марта", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 10 субъектах, снижение - в 71 регионе, ситуация не изменилась в четырех регионах.
"Выявлены 11 985 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов