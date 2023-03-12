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Митингующие в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию кордона полиции - РИА Новости, 12.03.2023
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15:15 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/kishinev-1857348735.html
Митингующие в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию кордона полиции
Митингующие в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию кордона полиции - РИА Новости, 12.03.2023
Митингующие в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию кордона полиции
Манифестанты в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона, власти выставили против них спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами,... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T15:15
2023-03-12T15:15
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Манифестанты в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона, власти выставили против них спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие скандируют "Долой (президента Молдавии) Майю Санду", "Позор, долой диктатуру". Организаторы акции установили сцену и колонки, начался митинг. В воскресенье в молдавской столице проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства. В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства". Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230312/protest-1857346002.html
https://ria.ru/20230312/bomby-1857344437.html
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в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Митингующие в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию кордона полиции

Манифестанты в Кишиневе не прорвали вторую линию кордона полиции, против них стоит спецназ

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
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Участники акции протеста оппозиции в центре Кишинева
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КИШИНЕВ, 12 мар - РИА Новости. Манифестанты в Кишиневе не смогли прорвать вторую линию полицейского кордона, власти выставили против них спецназ, дорога заблокирована рейсовыми автобусами, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие скандируют "Долой (президента Молдавии) Майю Санду", "Позор, долой диктатуру". Организаторы акции установили сцену и колонки, начался митинг.
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Полиция в Кишиневе не пропускает манифестантов на центральную площадь
Вчера, 14:54
В воскресенье в молдавской столице проходит очередная массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также требуют отставки президента Майи Санду и правительства.
В субботу Санду и полиция выступили с обращением к согражданам. Они заявили, что во время акции могут произойти попытки дестабилизации, и призвали организаторов и участников соблюдать закон и не допускать действий, "которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей, а также безопасность государства".
Молдавия испытывает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. На фоне подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. По оценке экспертов, в Кишиневе долги по оплате за газ у рядовых потребителей увеличились с ноября прошлого года в семь раз.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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Полиция Молдавии получила четыре сообщения о бомбах в Кишиневе
Вчера, 14:45
 
В миреМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
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