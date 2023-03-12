https://ria.ru/20230312/kishinev-1857346531.html
В Кишиневе митингующие прорвали полицейский кордон, но их остановил спецназ
В Кишиневе митингующие прорвали полицейский кордон, но их остановил спецназ - РИА Новости, 12.03.2023
В Кишиневе митингующие прорвали полицейский кордон, но их остановил спецназ
В Кишиневе колонна манифестантов прорвала полицейский кордон, но власти выставили против них спецназ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T14:57
2023-03-12T14:57
2023-03-12T23:31
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857357390_0:248:2964:1915_1920x0_80_0_0_fcd8639a4dcabcda604f7e7307f69a1a.jpg
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. В Кишиневе колонна манифестантов прорвала полицейский кордон, но власти выставили против них спецназ, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские не пропускали на центральную площадь волну митингующих, но они смогли прорвать оцепление и направиться к Дому правительства. Вторую линию кордона составляли бойцы спецназа, дорогу заблокировали рейсовыми автобусами.Сегодня в молдавской столице проходит очередная акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты во главе с депутатами от оппозиционной партии "Шор" призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и требуют отставки президента Майи Санду и кабинета министров.По данным полиции, 54 митингующих уже задержали. Кроме того, в Кишинев не дали приехать активистам из регионов — автобусы с ними останавливали на дорогах.Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0c/1857357390_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_7db6a1121f9efbede78bbd626bc5c4cb.jpg
"Долой Майю Санду": ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг
"Долой Майю Санду": ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг
2023-03-12T14:57
true
PT1M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, кишинев, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Марина Таубер
В Кишиневе митингующие прорвали полицейский кордон, но их остановил спецназ
В Кишиневе манифестанты прорвали полицейский кордон, против них выставили спецназ
КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. В Кишиневе колонна манифестантов прорвала полицейский кордон, но власти выставили против них спецназ, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейские не пропускали на центральную площадь волну митингующих, но они смогли прорвать оцепление и направиться к Дому правительства. Вторую линию кордона составляли бойцы спецназа, дорогу заблокировали рейсовыми автобусами.
Сегодня в молдавской столице проходит очередная акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты во главе с депутатами от оппозиционной партии "Шор" призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и требуют отставки президента Майи Санду
и кабинета министров.
По данным полиции, 54 митингующих уже задержали. Кроме того, в Кишинев не дали приехать активистам из регионов — автобусы с ними останавливали на дорогах.
Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии
весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.
Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.
Запад не даст спокойной жизни соседям России