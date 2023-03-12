https://ria.ru/20230312/kishinev-1857346531.html

В Кишиневе митингующие прорвали полицейский кордон, но их остановил спецназ

В Кишиневе митингующие прорвали полицейский кордон, но их остановил спецназ - РИА Новости, 12.03.2023

В Кишиневе митингующие прорвали полицейский кордон, но их остановил спецназ

В Кишиневе колонна манифестантов прорвала полицейский кордон, но власти выставили против них спецназ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T14:57

2023-03-12T14:57

2023-03-12T23:31

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молдавия

кишинев

майя санду

марина таубер

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КИШИНЕВ, 12 мар — РИА Новости. В Кишиневе колонна манифестантов прорвала полицейский кордон, но власти выставили против них спецназ, передает корреспондент РИА Новости. Полицейские не пропускали на центральную площадь волну митингующих, но они смогли прорвать оцепление и направиться к Дому правительства. Вторую линию кордона составляли бойцы спецназа, дорогу заблокировали рейсовыми автобусами.Сегодня в молдавской столице проходит очередная акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты во главе с депутатами от оппозиционной партии "Шор" призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и требуют отставки президента Майи Санду и кабинета министров.По данным полиции, 54 митингующих уже задержали. Кроме того, в Кишинев не дали приехать активистам из регионов — автобусы с ними останавливали на дорогах.Массовые акции протеста оппозиции начались в Молдавии весной прошлого года. На фоне подорожания энергоресурсов у населения выросли долги за коммунальные услуги. Активисты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество и выступают за отставку руководства страны.Санду, со своей стороны, обвиняет оппозицию в подготовке изменения конституционного строя. В партии "Шор" обвинения опровергают и подчеркивают, что все акции проходят в мирном ключе.

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"Долой Майю Санду": ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг "Долой Майю Санду": ситуация в Кишиневе, где тысячи людей вышли на митинг 2023-03-12T14:57 true PT1M17S

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Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, кишинев, майя санду, марина таубер