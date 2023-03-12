https://ria.ru/20230312/khlopok-1857289214.html
В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина
В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина - РИА Новости, 12.03.2023
В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина
Следователи выясняют обстоятельства смерти жителя Набережных Челнов в результате хлопка в квартире многоэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T04:32
2023-03-12T04:32
2023-03-12T04:32
происшествия
набережные челны
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти жителя Набережных Челнов в результате хлопка в квартире многоэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Татарстану. Отмечается, что инцидент произошел 11 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Ведомство отмечает, что рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид. Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20230310/arest-1857105886.html
https://ria.ru/20230306/arest-1856115419.html
набережные челны
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, набережные челны, жилье
Происшествия, Набережные Челны, Жилье
В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина
СУСК по Татарстану: в Набережных Челнах погиб мужчина в результате хлопка в квартире