https://ria.ru/20230312/khlopok-1857289214.html

В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина

В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина - РИА Новости, 12.03.2023

В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина

Следователи выясняют обстоятельства смерти жителя Набережных Челнов в результате хлопка в квартире многоэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T04:32

2023-03-12T04:32

2023-03-12T04:32

происшествия

набережные челны

жилье

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КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти жителя Набережных Челнов в результате хлопка в квартире многоэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Татарстану. Отмечается, что инцидент произошел 11 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Ведомство отмечает, что рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид. Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.

https://ria.ru/20230310/arest-1857105886.html

https://ria.ru/20230306/arest-1856115419.html

набережные челны

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2023

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происшествия, набережные челны, жилье