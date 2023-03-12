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В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина - РИА Новости, 12.03.2023
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04:32 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/khlopok-1857289214.html
В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина
В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина - РИА Новости, 12.03.2023
В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина
Следователи выясняют обстоятельства смерти жителя Набережных Челнов в результате хлопка в квартире многоэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T04:32
2023-03-12T04:32
происшествия
набережные челны
жилье
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КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти жителя Набережных Челнов в результате хлопка в квартире многоэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Татарстану. Отмечается, что инцидент произошел 11 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Ведомство отмечает, что рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид. Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
https://ria.ru/20230310/arest-1857105886.html
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происшествия, набережные челны, жилье
Происшествия, Набережные Челны, Жилье
В результате хлопка в квартире в Татарстане погиб мужчина

СУСК по Татарстану: в Набережных Челнах погиб мужчина в результате хлопка в квартире

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смерти жителя Набережных Челнов в результате хлопка в квартире многоэтажного дома, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Татарстану.
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10 марта, 18:16
Отмечается, что инцидент произошел 11 марта.
«
"В результате хлопка, источник которого устанавливается, в однокомнатной квартире на 10 этаже одного из домов по улице Раскольникова города Набережные Челны погиб 21-летний мужчина", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Ведомство отмечает, что рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе суицид. Проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы.
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