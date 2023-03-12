https://ria.ru/20230312/katolikov-1857121164.html
"Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены
"Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены - РИА Новости, 12.03.2023
"Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены
Немецкое духовенство уверено, что нашло способ реформировать церковь. Однако в Ватикане так не думают: там считают, что инициатива зайдет слишком далеко и... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T08:00
2023-03-12T08:00
2023-03-12T17:02
религия
ватикан
германия
рим
франциск (хорхе марио бергольо)
иоанн павел ii (кароль войтыла)
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Немецкое духовенство уверено, что нашло способ реформировать церковь. Однако в Ватикане так не думают: там считают, что инициатива зайдет слишком далеко и приведет к катастрофическим последствиям. Грядет ли в Европе новая Реформация — в материале РИА Новости.Слом вертикалиПапа римский провел 7 марта кадровые перестановки в совете кардиналов. "Большая девятка", как еще его называют, была создана Франциском сразу по восшествии на престол в 2013-м. Ее задача — помогать понтифику в управлении церковью.Глава Ватикана вправе сам менять состав "девятки". Так, кардинала Рейнхарда Маркса он оттуда исключил. Таким образом, Святой престол вынес предупреждение всему немецкому духовенству.Дело в том, что уже больше года папа не может найти с кардиналом общий язык. Спорят по поводу предстоящего Синода. Осенью епископы со всего мира приедут в Рим обсудить актуальные вопросы духовной жизни.Готовиться к встрече начали еще два года назад. Франциск привлек к этому в том числе мирян. Ведь, по его словам, главная задача — "способствовать всеобщему участию в церковных процессах" и "оживить взаимоотношения между общинами".Эту идею с восторгом подхватили католики Германии, где о необходимости реформ заговорили еще в 2019-м. А осенью прошлого года немецкие епископы направили письмо государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину. Предложили сформировать местный руководящий орган — Синодальный совет. Это аналог Поместного собора в православии. В феврале пришел ответ: Святой престол наложил вето."Это де-факто создаст новую структуру Церкви в Германии, которая <…> ставит себя выше авторитета конференции немецких епископов и фактически заменяет их", — пояснили отказ.Словом, есть угроза вертикали власти. Ватикан не может допустить такого.Политика открытых дверейНемцы настаивают на своем. "Подавляющее большинство епископов поддерживают реформы <…> и стремятся к устойчивым изменениям. <…> Прежде всего нам нужен Синодальный комитет для оценки промежуточных результатов нашей работы", — говорит председатель Немецкой конференции епископов епископ Георг Бетцинг. И добавляет: они надеются на диалог с Римом.Расхождения с духовенством Германии у Ватикана есть не только на административном, но и на вероучительном уровне.Так, в феврале прошлого года на Франкфуртской конференции священники и миряне обратились к понтифику с призывом "разрешить женское священство" и придерживаться политики открытых дверей. Аргументировали тем, что паства сокращается.Но позиция Ватикана однозначна. Еще тридцать лет назад папа Иоанн Павел II писал: "Церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан, <…> это решение должны поддержать все верующие".Преемники придерживались той же точки зрения.Настаивали немецкие католики и на отмене еще одной канонической нормы — целибата, поскольку именно с ним связана проблема педофилии среди священников. По словам кардинала Рейнхарда Маркса, одна из причин — искусственное подавление сексуальности."Для некоторых священников было бы проще, если бы они были женаты. Не только по сексуальным соображениям, но и потому, что так было бы лучше для их жизни, они не были бы так одиноки", — пояснял прелат.В связи с этим католики Германии рекомендовали папскому престолу пересмотреть отношение к ЛГБТ-сообществу."Поскольку гомосексуальная ориентация — часть идентичности человека, как его создал Бог, то этически ее нельзя оценивать иначе, чем любую другую", — говорится в заявлении Франкфуртской конференции.Немецкий духГлава Немецкой конференции епископов Бетцинг при этом подчеркивает, что ни о каком "особом пути Германии" речи не идет. Возможно, грядет "новая Реформация", уточняет он."Отчасти это оправданно. В стране по-прежнему есть дух обновления. И идеи Лютера не потеряли актуальности", — отмечает ватиканист Алексей Юдин.Что касается "особого пути", продолжает он, то в Германии точно так же, как, например, во Франции. В богословских традициях разных стран могут быть нюансы. Но всегда есть то, что объединяет."Бесспорно, это папа римский. Для верующих он, без всяких сомнений, — преемник апостола Петра", — поясняет ученый.На самом деле среди немецких католиков не все так однозначно. Наряду со сторонниками реформ есть и консерваторы. И их голоса также слышны."В церковь проник либерализм, который уже давно вышел за свои рамки. Секуляризм, тяга к мирскому могут пагубно сказаться на ее будущем", — полагает эксперт.Удастся ли церковному руководству справиться с этой проблемой, покажет время.
https://ria.ru/20230211/vatikan-1851279333.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ватикан, германия, рим, франциск (хорхе марио бергольо), иоанн павел ii (кароль войтыла), аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Ватикан, Германия, Рим, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Иоанн Павел II (Кароль Войтыла), Аналитика - Религия и мировоззрение
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Немецкое духовенство уверено, что нашло способ реформировать церковь. Однако в Ватикане так не думают: там считают, что инициатива зайдет слишком далеко и приведет к катастрофическим последствиям. Грядет ли в Европе новая Реформация — в материале РИА Новости.
Папа римский провел 7 марта кадровые перестановки в совете кардиналов. "Большая девятка", как еще его называют, была создана Франциском
сразу по восшествии на престол в 2013-м. Ее задача — помогать понтифику в управлении церковью.
Глава Ватикана
вправе сам менять состав "девятки". Так, кардинала Рейнхарда Маркса он оттуда исключил. Таким образом, Святой престол вынес предупреждение всему немецкому духовенству.
Дело в том, что уже больше года папа не может найти с кардиналом общий язык. Спорят по поводу предстоящего Синода. Осенью епископы со всего мира приедут в Рим
обсудить актуальные вопросы духовной жизни.
Готовиться к встрече начали еще два года назад. Франциск привлек к этому в том числе мирян. Ведь, по его словам, главная задача — "способствовать всеобщему участию в церковных процессах" и "оживить взаимоотношения между общинами".
Эту идею с восторгом подхватили католики Германии
, где о необходимости реформ заговорили еще в 2019-м. А осенью прошлого года немецкие епископы направили письмо государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину. Предложили сформировать местный руководящий орган — Синодальный совет. Это аналог Поместного собора в православии. В феврале пришел ответ: Святой престол наложил вето.
"Это де-факто создаст новую структуру Церкви в Германии, которая <…> ставит себя выше авторитета конференции немецких епископов и фактически заменяет их", — пояснили отказ.
Словом, есть угроза вертикали власти. Ватикан не может допустить такого.
Немцы настаивают на своем. "Подавляющее большинство епископов поддерживают реформы <…> и стремятся к устойчивым изменениям. <…> Прежде всего нам нужен Синодальный комитет для оценки промежуточных результатов нашей работы", — говорит председатель Немецкой конференции епископов епископ Георг Бетцинг. И добавляет: они надеются на диалог с Римом.
Расхождения с духовенством Германии у Ватикана есть не только на административном, но и на вероучительном уровне.
Так, в феврале прошлого года на Франкфуртской конференции священники и миряне обратились к понтифику с призывом "разрешить женское священство" и придерживаться политики открытых дверей. Аргументировали тем, что паства сокращается.
Но позиция Ватикана однозначна. Еще тридцать лет назад папа Иоанн Павел II
писал: "Церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан, <…> это решение должны поддержать все верующие".
Преемники придерживались той же точки зрения.
Настаивали немецкие католики и на отмене еще одной канонической нормы — целибата, поскольку именно с ним связана проблема педофилии среди священников. По словам кардинала Рейнхарда Маркса, одна из причин — искусственное подавление сексуальности.
"Для некоторых священников было бы проще, если бы они были женаты. Не только по сексуальным соображениям, но и потому, что так было бы лучше для их жизни, они не были бы так одиноки", — пояснял прелат.
В связи с этим католики Германии рекомендовали папскому престолу пересмотреть отношение к ЛГБТ-сообществу.
"Поскольку гомосексуальная ориентация — часть идентичности человека, как его создал Бог, то этически ее нельзя оценивать иначе, чем любую другую", — говорится в заявлении Франкфуртской конференции.
Глава Немецкой конференции епископов Бетцинг при этом подчеркивает, что ни о каком "особом пути Германии" речи не идет. Возможно, грядет "новая Реформация", уточняет он.
"Отчасти это оправданно. В стране по-прежнему есть дух обновления. И идеи Лютера не потеряли актуальности", — отмечает ватиканист Алексей Юдин.
Что касается "особого пути", продолжает он, то в Германии точно так же, как, например, во Франции
. В богословских традициях разных стран могут быть нюансы. Но всегда есть то, что объединяет.
"Бесспорно, это папа римский. Для верующих он, без всяких сомнений, — преемник апостола Петра", — поясняет ученый.
На самом деле среди немецких католиков не все так однозначно. Наряду со сторонниками реформ есть и консерваторы. И их голоса также слышны.
"В церковь проник либерализм, который уже давно вышел за свои рамки. Секуляризм, тяга к мирскому могут пагубно сказаться на ее будущем", — полагает эксперт.
Удастся ли церковному руководству справиться с этой проблемой, покажет время.
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