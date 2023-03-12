https://ria.ru/20230312/katolikov-1857121164.html

"Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены

"Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены - РИА Новости, 12.03.2023

"Конфликт набирает обороты". Католиков ждут большие перемены

Немецкое духовенство уверено, что нашло способ реформировать церковь. Однако в Ватикане так не думают: там считают, что инициатива зайдет слишком далеко и... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T08:00

2023-03-12T08:00

2023-03-12T17:02

религия

ватикан

германия

рим

франциск (хорхе марио бергольо)

иоанн павел ii (кароль войтыла)

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736704105_0:147:2739:1688_1920x0_80_0_0_9f70fd74fb49ba526c850051d64604d6.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Немецкое духовенство уверено, что нашло способ реформировать церковь. Однако в Ватикане так не думают: там считают, что инициатива зайдет слишком далеко и приведет к катастрофическим последствиям. Грядет ли в Европе новая Реформация — в материале РИА Новости.Слом вертикалиПапа римский провел 7 марта кадровые перестановки в совете кардиналов. "Большая девятка", как еще его называют, была создана Франциском сразу по восшествии на престол в 2013-м. Ее задача — помогать понтифику в управлении церковью.Глава Ватикана вправе сам менять состав "девятки". Так, кардинала Рейнхарда Маркса он оттуда исключил. Таким образом, Святой престол вынес предупреждение всему немецкому духовенству.Дело в том, что уже больше года папа не может найти с кардиналом общий язык. Спорят по поводу предстоящего Синода. Осенью епископы со всего мира приедут в Рим обсудить актуальные вопросы духовной жизни.Готовиться к встрече начали еще два года назад. Франциск привлек к этому в том числе мирян. Ведь, по его словам, главная задача — "способствовать всеобщему участию в церковных процессах" и "оживить взаимоотношения между общинами".Эту идею с восторгом подхватили католики Германии, где о необходимости реформ заговорили еще в 2019-м. А осенью прошлого года немецкие епископы направили письмо государственному секретарю Ватикана кардиналу Пьетро Паролину. Предложили сформировать местный руководящий орган — Синодальный совет. Это аналог Поместного собора в православии. В феврале пришел ответ: Святой престол наложил вето."Это де-факто создаст новую структуру Церкви в Германии, которая <…> ставит себя выше авторитета конференции немецких епископов и фактически заменяет их", — пояснили отказ.Словом, есть угроза вертикали власти. Ватикан не может допустить такого.Политика открытых дверейНемцы настаивают на своем. "Подавляющее большинство епископов поддерживают реформы <…> и стремятся к устойчивым изменениям. <…> Прежде всего нам нужен Синодальный комитет для оценки промежуточных результатов нашей работы", — говорит председатель Немецкой конференции епископов епископ Георг Бетцинг. И добавляет: они надеются на диалог с Римом.Расхождения с духовенством Германии у Ватикана есть не только на административном, но и на вероучительном уровне.Так, в феврале прошлого года на Франкфуртской конференции священники и миряне обратились к понтифику с призывом "разрешить женское священство" и придерживаться политики открытых дверей. Аргументировали тем, что паства сокращается.Но позиция Ватикана однозначна. Еще тридцать лет назад папа Иоанн Павел II писал: "Церковь не имеет никаких полномочий присваивать женщинам священнический сан, <…> это решение должны поддержать все верующие".Преемники придерживались той же точки зрения.Настаивали немецкие католики и на отмене еще одной канонической нормы — целибата, поскольку именно с ним связана проблема педофилии среди священников. По словам кардинала Рейнхарда Маркса, одна из причин — искусственное подавление сексуальности."Для некоторых священников было бы проще, если бы они были женаты. Не только по сексуальным соображениям, но и потому, что так было бы лучше для их жизни, они не были бы так одиноки", — пояснял прелат.В связи с этим католики Германии рекомендовали папскому престолу пересмотреть отношение к ЛГБТ-сообществу."Поскольку гомосексуальная ориентация — часть идентичности человека, как его создал Бог, то этически ее нельзя оценивать иначе, чем любую другую", — говорится в заявлении Франкфуртской конференции.Немецкий духГлава Немецкой конференции епископов Бетцинг при этом подчеркивает, что ни о каком "особом пути Германии" речи не идет. Возможно, грядет "новая Реформация", уточняет он."Отчасти это оправданно. В стране по-прежнему есть дух обновления. И идеи Лютера не потеряли актуальности", — отмечает ватиканист Алексей Юдин.Что касается "особого пути", продолжает он, то в Германии точно так же, как, например, во Франции. В богословских традициях разных стран могут быть нюансы. Но всегда есть то, что объединяет."Бесспорно, это папа римский. Для верующих он, без всяких сомнений, — преемник апостола Петра", — поясняет ученый.На самом деле среди немецких католиков не все так однозначно. Наряду со сторонниками реформ есть и консерваторы. И их голоса также слышны."В церковь проник либерализм, который уже давно вышел за свои рамки. Секуляризм, тяга к мирскому могут пагубно сказаться на ее будущем", — полагает эксперт.Удастся ли церковному руководству справиться с этой проблемой, покажет время.

https://ria.ru/20230211/vatikan-1851279333.html

ватикан

германия

рим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

ватикан, германия, рим, франциск (хорхе марио бергольо), иоанн павел ii (кароль войтыла), аналитика - религия и мировоззрение