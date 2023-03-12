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В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2023
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23:02 12.03.2023 (обновлено: 23:07 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/investitsii-1857412309.html
В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин
В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2023
В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин
В ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T23:02
2023-03-12T23:07
экономика
донецкая народная республика
россия
белоруссия
денис пушилин
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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. В ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. "Свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд преференций и льгот, в плане налогообложения, - это все предусматривается. Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий. "Я вижу огромнейшие перспективы. Причем как для бизнесменов из других регионов России, так и для Республики Беларусь", - сказал Пушилин. Он отметил, что для ДНР интересно развитие строительства, в том числе коммерческого жилья, а также привлечение инвестиций в машиностроительные предприятия, которым сейчас не хватает оборотных средств, сельское хозяйство.
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донецкая народная республика
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экономика, донецкая народная республика, россия, белоруссия, денис пушилин
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Белоруссия, Денис Пушилин
В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Пушилин: в регионе заинтересованы в инвестициях из Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. В ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин.
"Свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд преференций и льгот, в плане налогообложения, - это все предусматривается. Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1".
По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий.
"Я вижу огромнейшие перспективы. Причем как для бизнесменов из других регионов России, так и для Республики Беларусь", - сказал Пушилин. Он отметил, что для ДНР интересно развитие строительства, в том числе коммерческого жилья, а также привлечение инвестиций в машиностроительные предприятия, которым сейчас не хватает оборотных средств, сельское хозяйство.
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ЭкономикаДонецкая Народная РеспубликаРоссияБелоруссияДенис Пушилин
 
 
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