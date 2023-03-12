https://ria.ru/20230312/investitsii-1857412309.html

В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин

В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2023

В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин

В ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T23:02

2023-03-12T23:02

2023-03-12T23:07

экономика

донецкая народная республика

россия

белоруссия

денис пушилин

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МИНСК, 12 мар – РИА Новости. В ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. "Свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд преференций и льгот, в плане налогообложения, - это все предусматривается. Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий. "Я вижу огромнейшие перспективы. Причем как для бизнесменов из других регионов России, так и для Республики Беларусь", - сказал Пушилин. Он отметил, что для ДНР интересно развитие строительства, в том числе коммерческого жилья, а также привлечение инвестиций в машиностроительные предприятия, которым сейчас не хватает оборотных средств, сельское хозяйство.

https://ria.ru/20230225/stirol-1854326708.html

донецкая народная республика

россия

белоруссия

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экономика, донецкая народная республика, россия, белоруссия, денис пушилин