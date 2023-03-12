https://ria.ru/20230312/investitsii-1857412309.html
В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин
В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин - РИА Новости, 12.03.2023
В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин
В ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T23:02
2023-03-12T23:02
2023-03-12T23:07
экономика
донецкая народная республика
россия
белоруссия
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2ce3124f59e3ed343552071462c43aa.jpg
МИНСК, 12 мар – РИА Новости. В ДНР вырабатывают варианты, как привлечь на свою территорию инвестиции, в том числе из Белоруссии, сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин. "Свободная экономическая зона, которая предусматривает ряд преференций и льгот, в плане налогообложения, - это все предусматривается. Мы смотрим, какие еще варианты для инвестиций, для бизнеса, чтобы он сюда приходил, можно предложить с нашей стороны", - сказал Пушилин в интервью телеканалу "Беларусь 1". По его словам, в ДНР видят возможности для реализации больших инвестпроектов, которые касаются в том числе и крупных предприятий. "Я вижу огромнейшие перспективы. Причем как для бизнесменов из других регионов России, так и для Республики Беларусь", - сказал Пушилин. Он отметил, что для ДНР интересно развитие строительства, в том числе коммерческого жилья, а также привлечение инвестиций в машиностроительные предприятия, которым сейчас не хватает оборотных средств, сельское хозяйство.
https://ria.ru/20230225/stirol-1854326708.html
донецкая народная республика
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853449914_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_590fc2b81a9551e4c3dffd26318de67f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, донецкая народная республика, россия, белоруссия, денис пушилин
Экономика, Донецкая Народная Республика, Россия, Белоруссия, Денис Пушилин
В ДНР хотят привлечь инвестиции из Белоруссии, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Пушилин: в регионе заинтересованы в инвестициях из Белоруссии