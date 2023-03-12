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Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер - РИА Новости, 12.03.2023
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23:17 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/gruziya-1857413735.html
Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер
Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер - РИА Новости, 12.03.2023
Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что власти делают все для того, чтобы получить статус кандидата в члены Евросоюза и страна этого... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T23:17
2023-03-12T23:17
в мире
грузия
украина
ираклий гарибашвили
евросоюз
молдавия
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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что власти делают все для того, чтобы получить статус кандидата в члены Евросоюза и страна этого заслуживает. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий. "Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это эти деструктивные, анархистские силы", — сказал премьер в интервью телекомпании "Имеди". По его словам, руководство делает максимум и уже сделало многое в этом направлении. "Я неоднократно говорил и повторю, если судить по Украине и Молдавии, мы знаем, что там происходит... Последний отчет Евросоюза свидетельствует, что мы намного впереди, однако всем известно, что было принято политическое решение. Нас в определенной части наказали и сказали, ждите статуса. Мы никому не завидуем, но мы рассчитываем, что раз мы все делаем, то к концу года должны получить статус, если речь идет о заслуженном его получении", - добавил Гарибашвили.
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в мире, грузия, украина, ираклий гарибашвили, евросоюз, молдавия
В мире, Грузия, Украина, Ираклий Гарибашвили, Евросоюз, Молдавия
Грузия заслуживает статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер

Премьер Грузии Гарибашвили: власти делают все, чтобы получить статус кандидата в члены ЕС

© AP Photo / Shakh AivazovФлаги Грузии и ЕС
Флаги Грузии и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Shakh Aivazov
Флаги Грузии и ЕС. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что власти делают все для того, чтобы получить статус кандидата в члены Евросоюза и страна этого заслуживает.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.
"Наша страна заслуживает статуса кандидата. Если кто-то саботирует и хочет саботировать, так это эти деструктивные, анархистские силы", — сказал премьер в интервью телекомпании "Имеди".
По его словам, руководство делает максимум и уже сделало многое в этом направлении.
"Я неоднократно говорил и повторю, если судить по Украине и Молдавии, мы знаем, что там происходит... Последний отчет Евросоюза свидетельствует, что мы намного впереди, однако всем известно, что было принято политическое решение. Нас в определенной части наказали и сказали, ждите статуса. Мы никому не завидуем, но мы рассчитываем, что раз мы все делаем, то к концу года должны получить статус, если речь идет о заслуженном его получении", - добавил Гарибашвили.
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В миреГрузияУкраинаИраклий ГарибашвилиЕвросоюзМолдавия
 
 
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