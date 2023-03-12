https://ria.ru/20230312/gruziya-1857330676.html
В Совфеде прокомментировали визит президента Грузии в США
В Совфеде прокомментировали визит президента Грузии в США - РИА Новости, 12.03.2023
В Совфеде прокомментировали визит президента Грузии в США
Президент Грузии Саломе Зурабишвиди прошла "жесткий инструктаж" в Вашингтоне, посетив его 10 марта, чтобы встретиться с советником президента США по... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T12:56
2023-03-12T12:56
2023-03-12T12:56
в мире
грузия
саломе зурабишвили
григорий карасин
сша
протесты в грузии против закона об иноагентах
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвиди прошла "жесткий инструктаж" в Вашингтоне, посетив его 10 марта, чтобы встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, заявил глава международного комитета СФ Григорий Карасин. "Саломе Зурабишвили прошла жесткий инструктаж в Вашингтоне. Там требуют, чтобы Грузия встроилась в санкционные ряды против России. Вопрос - хватит ли у Тбилиси характера самостоятельно определять свою линию поведения?", - написал он в своем телеграм-канале. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 10 марта в Вашингтоне, чтобы обсудить закон об иноагентах, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах. Инициаторы законопроекта об иностранных агентах в Грузии уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России. Как заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чем, "первопроходец" таких документов - Соединенные Штаты Америки в XX веке.
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
https://ria.ru/20230310/gruziya-1857052809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили, григорий карасин, сша, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Григорий Карасин, США, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Совфеде прокомментировали визит президента Грузии в США
Сенатор Карасин назвал визит президента Грузии в США прохождением жесткого инструктажа
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости.
Президент Грузии Саломе Зурабишвиди прошла "жесткий инструктаж" в Вашингтоне, посетив его 10 марта, чтобы встретиться с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, заявил
глава международного комитета СФ Григорий Карасин.
"Саломе Зурабишвили
прошла жесткий инструктаж в Вашингтоне. Там требуют, чтобы Грузия встроилась в санкционные ряды против России. Вопрос - хватит ли у Тбилиси характера самостоятельно определять свою линию поведения?", - написал он в своем телеграм-канале.
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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили 10 марта в Вашингтоне, чтобы обсудить закон об иноагентах, сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Парламент Грузии 7 марта принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, на акциях 7-8 марта были задержаны 133 человека. В четверг утром власти сообщили, что отзывают законопроект из парламента. Парламент Грузии в пятницу большинством голосов проголосовал во втором чтении против законопроекта об иноагентах.
Инициаторы законопроекта об иностранных агентах в Грузии уверяют, что это смягченный вариант американского закона. Оппозиция, а также посол США в Грузии Келли Дегнан ранее заявляли, что законопроект не имеет ничего общего с американским законом и является аналогом закона, действующего в России.
Как заявил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, грузинский законопроект "О прозрачности иностранного влияния" не вдохновлялся Москвой, Кремль здесь ни при чем, "первопроходец" таких документов - Соединенные Штаты Америки в XX веке.
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