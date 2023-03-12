https://ria.ru/20230312/glaukoma-1856960364.html

Всемирный день борьбы с глаукомой

Всемирный день борьбы с глаукомой - РИА Новости, 12.03.2023

Всемирный день борьбы с глаукомой

Всемирный день борьбы с глаукомой проводится в первый день Всемирной недели борьбы с глаукомой – совместного проекта Всемирной ассоциации обществ по борьбе с... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:36

2023-03-12T00:36

2023-03-12T00:36

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Всемирный день борьбы с глаукомой проводится в первый день Всемирной недели борьбы с глаукомой – совместного проекта Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной ассоциации пациентов, страдающих глаукомой. В 2023 году он приходится на 12 марта.Всемирная неделя борьбы с глаукомой – это уникальная инициатива, которая привлекает внимание к глаукоме как к основной причине предотвратимой необратимой слепоты.Основная цель мероприятий, которые проходят в рамках недели, заключается в привлечении внимания людей к важности проведения диагностики и раннего выявления заболевания. Глаукома – заболевание глаз, характеризующееся постоянным или периодическим резким повышением внутриглазного давления и поражением внутриглазной части (диска) зрительного нерва с нарушением зрения. По экспертным оценкам, около 80 миллионов человек во всем мире страдают глаукомой. Предполагается, что к 2040 году число больных с глаукомой составит 111,8 миллиона человек. Приблизительно половина людей с глаукомой не знают, что у них есть заболевание, и это число может быть еще выше в слаборазвитых странах. Это связано с тем, что на ранних стадиях глаукома протекает бессимптомно.В Российской Федерации прослеживаются общемировые тренды роста заболеваемости глаукомой. По данным официальной статистики в Российской Федерации на начало 2022 года было зарегистрировано 1 249 617 пациентов с глаукомой в возрасте старше 18 лет. Из них 106763 взрослых пациента с диагнозом, установленным впервые в жизни.В подавляющем большинстве случаев глаукома развивается на обоих глазах. При остром течении заболевания глаза краснеют, зрачки мутнеют, веки отекают. Зрачки приобретают несимметричную форму и расширяются. Без лечения процесс может вызвать необратимую слепоту. В большинстве случаев патология развивается у людей после 40 лет. Вероятность отклонения втрое выше у женщин, чем у мужчин.Симптомы, которые могут быть первыми признаками начала развития глаукомы:Даже при отсутствии настораживающих симптомов после 40 лет необходимо обязательно регулярно совершать профилактические визиты в офтальмологический кабинет поликлиники для проверки остроты зрения и внутриглазного давления. Обследование подразумевает измерение внутриглазного давления, угла передней камеры и осмотра зрительного нерва на наличие повреждений. Эти процедуры не сопровождаются неприятными ощущениями и безопасны для здоровья.Факторы риска развития глаукомы: возраст (глаукома обычно развивается у людей после 40 лет); наследственная предрасположенность; близорукость и дальнозоркость более 4 диоптрий; ранее перенесенные заболевания глаз; травмы и операции глаз; сахарный диабет; воспалительные заболевания; гипертоническая болезнь; длительное применение стероидных препаратов в виде глазных капель, ингаляций или таблеток; иногда болезнь развивается как осложнение катаракты.Повреждение нерва при глаукоме остановить нельзя. Однако существуют методы лечения, которые могут замедлить прогрессирование этого заболевания. Своевременное лечение позволяет нормализовать внутриглазное давление и приостановить симптомы глаукомы. Для этого используются специальные препараты, глазные капли или хирургические методы. Во всех случаях методика выбирается врачом с учетом типа и стадии заболевания, общего состояния и возраста пациента, иных существенных условий. Современные технологии позволяют сделать лечебный процесс максимально безопасным и успешным. Чаще всего для этого не требуется даже госпитализация, а эффективность от операции сохраняется длительное время.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, зрение, глаз-алмаз: как сохранить и укрепить зрение, глаза, мнтк "микрохирургия глаза"