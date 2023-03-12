https://ria.ru/20230312/gaubitsy-1857377992.html

Власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц, пишут СМИ

Власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023

Власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц, пишут СМИ

Правительство Германии планирует закупить 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T18:16

2023-03-12T18:16

2023-03-12T18:16

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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Правительство Германии планирует закупить 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag. Отмечается, что около десяти месяцев назад бундесвер поставил на Украину в общей сложности 14 Panzerhaubitze 2000. До сих пор ничего не было перезаказано, тогда как немецкие войска испытывают острую нехватку артиллерии. "Теперь, наконец, бюджетный комитет должен принять решение о дополнительной закупке (гаубиц) 29 марта. По информации Bild am Sonntag, министерство хочет приобрести десять самоходных гаубиц общей стоимостью 154,7 миллиона евро", - отмечает издание. Как отметил в интервью газете политик партии СДПГ Андреас Шварц, необходимо прийти к системе, при которой оружие, переданное Украине, автоматически перезаказывается без многомесячных процессов тестирования. По его словам, для этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер должен значительно увеличить бюджет на модернизацию государств-партнеров на миллиард евро. "Бундесвер не должен быть ослаблен поддержкой Украины", - заявил Шварц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230310/zapad-1857139685.html

https://ria.ru/20230217/proizvodstvo-1852786344.html

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в мире, украина, россия, германия, кристиан линднер, бундесвер германии, дмитрий песков, нато, сергей лавров