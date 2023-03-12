Рейтинг@Mail.ru
Власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:16 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/gaubitsy-1857377992.html
Власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц, пишут СМИ
Власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц, пишут СМИ - РИА Новости, 12.03.2023
Власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц, пишут СМИ
Правительство Германии планирует закупить 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T18:16
2023-03-12T18:16
в мире
украина
россия
германия
кристиан линднер
бундесвер германии
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833172417_0:195:3188:1988_1920x0_80_0_0_3f155d2b51a9142ceffa62330fa2f1aa.jpg
БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Правительство Германии планирует закупить 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag. Отмечается, что около десяти месяцев назад бундесвер поставил на Украину в общей сложности 14 Panzerhaubitze 2000. До сих пор ничего не было перезаказано, тогда как немецкие войска испытывают острую нехватку артиллерии. "Теперь, наконец, бюджетный комитет должен принять решение о дополнительной закупке (гаубиц) 29 марта. По информации Bild am Sonntag, министерство хочет приобрести десять самоходных гаубиц общей стоимостью 154,7 миллиона евро", - отмечает издание. Как отметил в интервью газете политик партии СДПГ Андреас Шварц, необходимо прийти к системе, при которой оружие, переданное Украине, автоматически перезаказывается без многомесячных процессов тестирования. По его словам, для этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер должен значительно увеличить бюджет на модернизацию государств-партнеров на миллиард евро. "Бундесвер не должен быть ослаблен поддержкой Украины", - заявил Шварц. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230310/zapad-1857139685.html
https://ria.ru/20230217/proizvodstvo-1852786344.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/15/1833172417_457:0:3188:2048_1920x0_80_0_0_dfed1bd1b98aed7a21f18839716b139a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, кристиан линднер, бундесвер германии, дмитрий песков, нато, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Германия, Кристиан Линднер, Бундесвер Германии, Дмитрий Песков, НАТО, Сергей Лавров
Власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц, пишут СМИ

Bild am Sonntag: власти ФРГ хотят закупить десять самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000

© Фото : U.S. Army / Spc. Denice LopezСАУ Panzerhaubitze 2000
САУ Panzerhaubitze 2000 - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Denice Lopez
САУ Panzerhaubitze 2000. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. Правительство Германии планирует закупить 10 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, сообщила немецкая газета Bild am Sonntag.
Отмечается, что около десяти месяцев назад бундесвер поставил на Украину в общей сложности 14 Panzerhaubitze 2000. До сих пор ничего не было перезаказано, тогда как немецкие войска испытывают острую нехватку артиллерии.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Орбан заявил, что Запад близок к обсуждению отправки войск на Украину
10 марта, 20:23
"Теперь, наконец, бюджетный комитет должен принять решение о дополнительной закупке (гаубиц) 29 марта. По информации Bild am Sonntag, министерство хочет приобрести десять самоходных гаубиц общей стоимостью 154,7 миллиона евро", - отмечает издание.
Как отметил в интервью газете политик партии СДПГ Андреас Шварц, необходимо прийти к системе, при которой оружие, переданное Украине, автоматически перезаказывается без многомесячных процессов тестирования.
По его словам, для этого министр финансов ФРГ Кристиан Линднер должен значительно увеличить бюджет на модернизацию государств-партнеров на миллиард евро. "Бундесвер не должен быть ослаблен поддержкой Украины", - заявил Шварц.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
Производитель танков Leopard заявил о готовности к увеличению производства
17 февраля, 20:45
 
В миреУкраинаРоссияГерманияКристиан ЛинднерБундесвер ГерманииДмитрий ПесковНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала