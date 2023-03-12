https://ria.ru/20230312/gaaga-1857282716.html

В Гааге задержали сотни экоактивистов, заблокировавших трассу, передают СМИ

В Гааге задержали сотни экоактивистов, заблокировавших трассу, передают СМИ - РИА Новости, 12.03.2023

В Гааге задержали сотни экоактивистов, заблокировавших трассу, передают СМИ

Полиция в Гааге задержала порядка 700 климатических активистов, заблокировавших в субботу автотрассу А12, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:45

2023-03-12T00:45

2023-03-12T00:49

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гаага

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ПАРИЖ, 12 мар - РИА Новости. Полиция в Гааге задержала порядка 700 климатических активистов, заблокировавших в субботу автотрассу А12, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS). В субботу климатические активисты Extinction Rebellion вышли на протест против выделения государством субсидий на добычу полезных ископаемых, заблокировав одну из главных автомагистралей в Гааге - трассу А12. Позднее сообщалось, что полиция применила водометы для разгона протестующих. По данным NOS, голландская полиция после неоднократных призывов к протестующим разойтись начала разгонять активистов, чтобы расчистить заблокированную трассу. Некоторые демонстранты откликнулись на призыв, однако многие остались на автомагистрали. В результате правоохранители задержали порядка 700 активистов. Задержанных демонстрантов, которые попали под водомет, доставили в полицейский участок, где им выдали сухую одежду.

https://ria.ru/20230228/oslo-1854789706.html

https://ria.ru/20230307/ekoaktivisty-1856432557.html

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в мире, гаага