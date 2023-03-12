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В ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства - РИА Новости, 12.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/donbass-1857313921.html
В ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства
В ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства - РИА Новости, 12.03.2023
В ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства
Мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства в городе Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:51
2023-03-12T10:51
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
первомайск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства в городе Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. Первомайск с 2014 года регулярно обстреливается со стороны украинских силовиков. "В Первомайскую Центральную городскую многопрофильную больницу госпитализирован мужчина 1969 года рождения с диагнозом минно-взрывная травма, травматический отрыв трех пальцев правой кисти", - сказал представитель МЧС. По его словам, мужчина поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках возле своего дома.
луганская народная республика
первомайск
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происшествия, луганская народная республика, первомайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Первомайск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства

Мужчина в Первомайске лишился нескольких пальцев из-за взрыва неизвестного устройства

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донбассе
Автомобиль скорой помощи в Донбассе - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства в городе Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.
Первомайск с 2014 года регулярно обстреливается со стороны украинских силовиков.
"В Первомайскую Центральную городскую многопрофильную больницу госпитализирован мужчина 1969 года рождения с диагнозом минно-взрывная травма, травматический отрыв трех пальцев правой кисти", - сказал представитель МЧС.
По его словам, мужчина поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках возле своего дома.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 марта, 17:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаПервомайскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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