https://ria.ru/20230312/donbass-1857313921.html

В ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства

В ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства - РИА Новости, 12.03.2023

В ЛНР мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства

Мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства в городе Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:51

2023-03-12T10:51

2023-03-12T10:51

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

первомайск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 12 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения при взрыве неизвестного устройства в городе Первомайск в Луганской Народной Республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР. Первомайск с 2014 года регулярно обстреливается со стороны украинских силовиков. "В Первомайскую Центральную городскую многопрофильную больницу госпитализирован мужчина 1969 года рождения с диагнозом минно-взрывная травма, травматический отрыв трех пальцев правой кисти", - сказал представитель МЧС. По его словам, мужчина поднял неизвестный предмет, который взорвался у него в руках возле своего дома.

луганская народная республика

первомайск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, первомайск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)