https://ria.ru/20230312/diversant-1857398654.html

СМИ: Белоруссия контактировала с Россией при розыске украинского диверсанта

СМИ: Белоруссия контактировала с Россией при розыске украинского диверсанта - РИА Новости, 12.03.2023

СМИ: Белоруссия контактировала с Россией при розыске украинского диверсанта

Белорусские силовики контактировали с коллегами из РФ при розыске украинского диверсанта, атаковавшего российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском,... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T20:53

2023-03-12T20:53

2023-03-12T20:53

в мире

белоруссия

россия

китай

александр лукашенко

служба безопасности украины

а-50

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745996815_0:246:3072:1974_1920x0_80_0_0_7de740042b3dbcd734305765bc9a6c6a.jpg

МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Белорусские силовики контактировали с коллегами из РФ при розыске украинского диверсанта, атаковавшего российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском, сообщил в воскресенье белорусский телеканал СТВ. Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб" и более 20 его пособников, которые причастны к диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме "Мачулищи" под Минском в конце февраля. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии, беспилотники, а белорусская оппозиция помогала задержанному диверсанту скрываться в стране. Задержанным оказался Николай Швец, имеющий российский и украинский паспорта. Возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения акта терроризма, задержанный Швец активно сотрудничает со следствием и дает признательные показания, сообщали в КГБ Белоруссии. "Белорусским правоохранителям тоже оказывали помощь – работа велась в тесном контакте с силовиками России. Важно было не упустить террориста, не дать ему переправиться назад через границу. На пропускных пунктах были не только данные и фото подозреваемого. Проверяли каждого мужчину", - заявили в эфире телеканала. Начальник главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Белоруссии Александр Копишев рассказал телеканалу подробности задержания диверсанта. "Мы получили первые приметы машины. Это машина производства Кореи, цвет машины и предполагаемые очертания кузова. Незамедлительно начали отработку местности от предполагаемого места стоянки преступника", - сказал он. Согласно информации, озвученной в эфире телеканала, в результате в нескольких метрах от предполагаемого места парковки была найдена следовая картина, отпечатки на снегу привели к брошенным в спешке вещам. С их помощью удалось установить личность подозреваемого. С этого момента началась вторая фаза - отслеживание пути конкретного человека. "Понимая, что мы идем за ним буквально на расстоянии вытянутой руки, вот-вот сейчас мы до него дотронемся, все равно у него практически сутки была фора. Но тот объем и массив информации, который в принципе был обработан, – это колоссально. Аналитический наш центр не переставал работать. Мы постоянно им подбрасывали информацию, которую они обрабатывали и с которой нам уже через несколько часов надо было работать дальше. Весь Столинский РОВД, управление внутренних дел Брестского облисполкома, близлежащий Пинский РОВД, пинский городской отдел милиции – все эти силы были нам переданы, чтобы мы тщательно отработали микрорайон за микрорайоном и ничего не пропустили", - сказал Копишев. Он также рассказал, что дроны, которые использовал диверсант во время атаки, "были произведены в Китае для американского рынка, и первая их активация программой была как раз таки на территории Украины".

https://ria.ru/20230308/diversant-1856645891.html

https://ria.ru/20230307/priznanie-1856479448.html

белоруссия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия, китай, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50