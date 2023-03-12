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Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае - РИА Новости, 12.03.2023
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18:51 12.03.2023
https://ria.ru/20230312/diametr-1857382299.html
Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае
Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае - РИА Новости, 12.03.2023
Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введут в мае. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T18:51
2023-03-12T18:51
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введут в мае. "Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введём в мае этого года. Он готов больше чем на 80%", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Мэр уточнил, что на участке будет 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход. Сейчас там прокладывают теплосети, делают ливнёвки и ограждения. Кроме того, новая дорога улучшит транспортную доступность района Печатники.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае

Собянин: часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПоезд "Иволга" едет по МЦД
Поезд Иволга едет по МЦД - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Поезд "Иволга" едет по МЦД. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введут в мае.
"Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введём в мае этого года. Он готов больше чем на 80%", - написал Собянин в своем телеграм-канале.
Мэр уточнил, что на участке будет 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход. Сейчас там прокладывают теплосети, делают ливнёвки и ограждения. Кроме того, новая дорога улучшит транспортную доступность района Печатники.
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