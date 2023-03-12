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Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае

Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае - РИА Новости, 12.03.2023

Часть южного участка Московского скоростного диаметра запустят в мае

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введут в мае. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T18:51

2023-03-12T18:51

2023-03-12T18:51

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введут в мае. "Часть южного участка Московского скоростного диаметра от улицы Полбина до Курьяновского бульвара введём в мае этого года. Он готов больше чем на 80%", - написал Собянин в своем телеграм-канале. Мэр уточнил, что на участке будет 11 км новых дорог, в том числе две эстакады, а также подземный пешеходный переход. Сейчас там прокладывают теплосети, делают ливнёвки и ограждения. Кроме того, новая дорога улучшит транспортную доступность района Печатники.

https://realty.ria.ru/20230310/most-1856961332.html

москва

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общество, москва, сергей собянин