https://ria.ru/20230312/bank-1857383348.html

Глава минфина США связала крушение банка SVB с ростом учетной ставки ФРС

Глава минфина США связала крушение банка SVB с ростом учетной ставки ФРС - РИА Новости, 12.03.2023

Глава минфина США связала крушение банка SVB с ростом учетной ставки ФРС

Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) произошел из-за обесценивания стоимости активов на балансе организации, ставшего следствием политики роста... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T18:58

2023-03-12T18:58

2023-03-12T20:34

экономика

сша

калифорния

джанет йеллен

джо байден

федеральная резервная система сша

министерство финансов сша

банкротство silicon valley bank

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ВАШИНГТОН, 12 мар – РИА Новости. Крах американского банка Silicon Valley Bank (SVB) произошел из-за обесценивания стоимости активов на балансе организации, ставшего следствием политики роста учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен. "Проблемы этого банка… предполагают, что мы находимся в среде повышенной учетной ставки. Активы, которыми он владеет, многие из которых являются казначейскими бумагами или ценными бумагами, обеспеченными ипотечными кредитами c гарантией правительства, потеряли рыночную стоимость", - объяснила она в интервью CBS News, комментируя ситуацию с SVB. Йеллен отметила, что сложности технологического сектора США не находятся "в сердце проблем этого банка". Вместе с тем, глава минфина отказалась прогнозировать возможное изменение политики ФРС, повышающей ставку для борьбы с инфляцией, заявив, что регулятор является независимым органом и уполномочен выносить собственные суждения о необходимых действиях для решения финансовых рисков. "Они будут оценивать это в ближайшие дни и недели", - добавила Йеллен, комментируя действия ФРС, связанные с банкротством SVB. Ранее американское интернет-издание Axios сообщило, что администрации президента США Джо Байдена грозит кризис банковской системы, если до понедельника не будет выработан план по спасению вкладчиков SVB. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса. FDIC перевел все застрахованные депозиты из SVB в созданную им отдельную структуру – Deposit Insurance National Bank of Santa Clara. Министр финансов США Джанет Йеллен в пятницу встретилась с представителями регулирующих органов и выразила уверенность в их способности справиться с ситуацией вокруг SVB.

https://ria.ru/20230311/bankrotstvo-1857260907.html

https://ria.ru/20230311/bank-1857272195.html

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экономика, сша, калифорния, джанет йеллен, джо байден, федеральная резервная система сша, министерство финансов сша, банкротство silicon valley bank