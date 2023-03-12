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Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске - РИА Новости, 13.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 12.03.2023 (обновлено: 00:01 13.03.2023)
https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857410206.html
Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске
Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске - РИА Новости, 13.03.2023
Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске
Киевский режим продолжает направлять новые резервы в Артемовск, в городе сложилась тяжелая ситуация, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-12T22:37
2023-03-13T00:01
специальная военная операция на украине
киев
артемовск
евгений пригожин
донецкая народная республика
безопасность
луганская народная республика
дебальцево
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим продолжает направлять новые резервы в Артемовск, в городе сложилась тяжелая ситуация, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Обстановка тяжелая. &lt;...&gt; Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед", — рассказал он.В воскресенье днем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире "Эспрессо ТВ", что украинские войска в Артемовске рискуют оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. Он также отметил, что борьба идет за каждый переулок.В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне города выгодные позиции. По его словам, это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857321329.html
киев
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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киев, артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, безопасность, луганская народная республика, дебальцево, вооруженные силы украины, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Киев, Артемовск, Евгений Пригожин, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Луганская Народная Республика, Дебальцево, Вооруженные силы Украины, Андрей Марочко
Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин назвал обстановку в Артемовске тяжелой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВид на Артемовск
Вид на Артемовск - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Вид на Артемовск. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим продолжает направлять новые резервы в Артемовск, в городе сложилась тяжелая ситуация, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале.
"Обстановка тяжелая. <...> Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед", — рассказал он.
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Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске
Вчера, 11:50
В воскресенье днем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире "Эспрессо ТВ", что украинские войска в Артемовске рискуют оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. Он также отметил, что борьба идет за каждый переулок.
В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне города выгодные позиции. По его словам, это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии.
Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевАртемовскЕвгений ПригожинДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьЛуганская Народная РеспубликаДебальцевоВооруженные силы УкраиныАндрей Марочко
 
 
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