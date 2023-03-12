https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857410206.html

Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске

Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске - РИА Новости, 13.03.2023

Пригожин заявил о тяжелой обстановке в Артемовске

Киевский режим продолжает направлять новые резервы в Артемовск, в городе сложилась тяжелая ситуация, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-12T22:37

2023-03-12T22:37

2023-03-13T00:01

специальная военная операция на украине

киев

артемовск

евгений пригожин

донецкая народная республика

безопасность

луганская народная республика

дебальцево

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Киевский режим продолжает направлять новые резервы в Артемовск, в городе сложилась тяжелая ситуация, сообщил основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин в Telegram-канале."Обстановка тяжелая. <...> Чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои, тем больше артиллерия работает по нам, тем больше танков. Украинцы подкидывают бесконечные резервы, но мы идем вперед", — рассказал он.В воскресенье днем командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский заявил в эфире "Эспрессо ТВ", что украинские войска в Артемовске рискуют оказаться в очередном котле, как это произошло в Дебальцево в 2015 году. Он также отметил, что борьба идет за каждый переулок.В свою очередь, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские штурмовые группы заняли в промзоне города выгодные позиции. По его словам, это позволяет контролировать перемещения противника и создает плацдарм для дальнейшего продвижения армии.Артемовск расположен на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идет ожесточенное сражение. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857321329.html

киев

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

дебальцево

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киев, артемовск, евгений пригожин, донецкая народная республика, безопасность, луганская народная республика, дебальцево, вооруженные силы украины, андрей марочко