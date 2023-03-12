https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857321329.html
Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске
Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске
Штурмовики группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости сбитый FPV — дрон противника, который украинские войска использовали для атаки на штурмующие... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:50
2023-03-12T11:50
2023-03-12T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК, 12 мар — РИА Новости. Штурмовики группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости сбитый FPV — дрон противника, который украинские войска использовали для атаки на штурмующие подразделения. "Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов", – рассказал боец группы "Вагнера". В личной беседе он отметил, что поскольку при штурме Артемовска редко используется бронетехника, то украинские силовики в основном охотятся на группы, которые занимаются эвакуацией раненых и подвозом провизии и боеприпасов к передовым позициям. По словам собеседника агентства, стоимость такого беспилотника около 35 тысяч рублей. Такая дешевизна позволяет массово поставлять вооружение данного типа на фронт. Он отметил, что с каждым днем фиксируется все больше случаев применения таких дронов. FPV-дроны (сокращение от First Person View - вид от первого лица) отличаются тем, что их управление ведется с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени. Пилот, управляющий таким дроном, видит изображение, получаемое с камеры.
артемовск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ЧВК "Вагнер"
Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске
Боец ЧВК "Вагнера" заявил о применении солдатами ВСУ дронов-камикадзе в Артемовске
АРТЕМОВСК, 12 мар — РИА Новости. Штурмовики группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости сбитый FPV — дрон противника, который украинские войска использовали для атаки на штурмующие подразделения.
"Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске
. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов", – рассказал боец группы "Вагнера". В личной беседе он отметил, что поскольку при штурме Артемовска редко используется бронетехника, то украинские силовики в основном охотятся на группы, которые занимаются эвакуацией раненых и подвозом провизии и боеприпасов к передовым позициям.
По словам собеседника агентства, стоимость такого беспилотника около 35 тысяч рублей. Такая дешевизна позволяет массово поставлять вооружение данного типа на фронт. Он отметил, что с каждым днем фиксируется все больше случаев применения таких дронов.
FPV-дроны (сокращение от First Person View - вид от первого лица) отличаются тем, что их управление ведется с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени. Пилот, управляющий таким дроном, видит изображение, получаемое с камеры.