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Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске - РИА Новости, 12.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:50 12.03.2023 (обновлено: 13:38 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857321329.html
Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске
Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске - РИА Новости, 12.03.2023
Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске
Штурмовики группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости сбитый FPV — дрон противника, который украинские войска использовали для атаки на штурмующие... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T11:50
2023-03-12T13:38
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
чвк "вагнер"
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АРТЕМОВСК, 12 мар — РИА Новости. Штурмовики группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости сбитый FPV — дрон противника, который украинские войска использовали для атаки на штурмующие подразделения. "Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов", – рассказал боец группы "Вагнера". В личной беседе он отметил, что поскольку при штурме Артемовска редко используется бронетехника, то украинские силовики в основном охотятся на группы, которые занимаются эвакуацией раненых и подвозом провизии и боеприпасов к передовым позициям. По словам собеседника агентства, стоимость такого беспилотника около 35 тысяч рублей. Такая дешевизна позволяет массово поставлять вооружение данного типа на фронт. Он отметил, что с каждым днем фиксируется все больше случаев применения таких дронов. FPV-дроны (сокращение от First Person View - вид от первого лица) отличаются тем, что их управление ведется с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени. Пилот, управляющий таким дроном, видит изображение, получаемое с камеры.
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безопасность, артемовск, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ЧВК "Вагнер"
Украинские войска применяют дроны-камикадзе в Артемовске

Боец ЧВК "Вагнера" заявил о применении солдатами ВСУ дронов-камикадзе в Артемовске

© РИА НовостиДрон-камикадзе, сбитый в Артемовске
Дрон-камикадзе, сбитый в Артемовске
© РИА Новости
Дрон-камикадзе, сбитый в Артемовске
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК, 12 мар — РИА Новости. Штурмовики группы "Вагнер" показали корреспондентам РИА Новости сбитый FPV — дрон противника, который украинские войска использовали для атаки на штурмующие подразделения.
"Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов", – рассказал боец группы "Вагнера". В личной беседе он отметил, что поскольку при штурме Артемовска редко используется бронетехника, то украинские силовики в основном охотятся на группы, которые занимаются эвакуацией раненых и подвозом провизии и боеприпасов к передовым позициям.
© РИА НовостиДрон-камикадзе, сбитый в Артемовске
Дрон-камикадзе, сбитый в Артемовске
© РИА Новости
Дрон-камикадзе, сбитый в Артемовске
По словам собеседника агентства, стоимость такого беспилотника около 35 тысяч рублей. Такая дешевизна позволяет массово поставлять вооружение данного типа на фронт. Он отметил, что с каждым днем фиксируется все больше случаев применения таких дронов.
FPV-дроны (сокращение от First Person View - вид от первого лица) отличаются тем, что их управление ведется с помощью видеосигнала, поступающего с беспилотника в режиме реального времени. Пилот, управляющий таким дроном, видит изображение, получаемое с камеры.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЧВК "Вагнер"
 
 
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