https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857310119.html
Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в Артемовске
Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в Артемовске - РИА Новости, 12.03.2023
Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в Артемовске
Штурмовые отряды группы "Вагнер" занимают позиции в промзоне Артемовска и создают плацдарм для дальнейшего продвижения, сообщил в Telegram-канале подполковник... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T10:17
2023-03-12T10:17
2023-03-12T11:09
специальная военная операция на украине
безопасность
андрей марочко
артемовск
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851739690_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_7cb1eb4fea82decb4fc767ed197b78b6.jpg
ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Штурмовые отряды группы "Вагнер" занимают позиции в промзоне Артемовска и создают плацдарм для дальнейшего продвижения, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции. Они позволяют вести контроль над перемещением противника, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск", — написал он. На днях Марочко рассказал, что украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска и перебрасывает туда все новые подразделения, наращивая группировку к северо-западу и юго-западу от города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идут ожесточенные бои. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.
https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html
артемовск
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851739690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1840205bd9ff2920446dcc96e8e17cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, андрей марочко, артемовск, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Андрей Марочко, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Донбасс
Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в Артемовске
Офицер ЛНР Марочко: российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в Артемовске