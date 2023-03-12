https://ria.ru/20230312/artemovsk-1857310119.html

Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в Артемовске

Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в Артемовске - РИА Новости, 12.03.2023

Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции в Артемовске

Штурмовые отряды группы "Вагнер" занимают позиции в промзоне Артемовска и создают плацдарм для дальнейшего продвижения, сообщил в Telegram-канале подполковник... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T10:17

2023-03-12T10:17

2023-03-12T11:09

специальная военная операция на украине

безопасность

андрей марочко

артемовск

вооруженные силы украины

донбасс

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ЛУГАНСК, 12 мар — РИА Новости. Штурмовые отряды группы "Вагнер" занимают позиции в промзоне Артемовска и создают плацдарм для дальнейшего продвижения, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции. Они позволяют вести контроль над перемещением противника, а также создают хороший плацдарм для дальнейшего продвижения наших войск", — написал он. На днях Марочко рассказал, что украинское командование пытается предотвратить полное окружение Артемовска и перебрасывает туда все новые подразделения, наращивая группировку к северо-западу и юго-западу от города.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. В последние месяцы за город идут ожесточенные бои. Российские войска перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу, начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

https://ria.ru/20230311/artemovsk-1857239303.html

артемовск

донбасс

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Ольга Фомченкова

безопасность, андрей марочко, артемовск, вооруженные силы украины, донбасс