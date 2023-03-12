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Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 12.03.2023
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00:54 12.03.2023 (обновлено: 00:55 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/aeroporty-1857283415.html
Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки
Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 12.03.2023
Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки
В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера в понедельник пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T00:54
2023-03-12T00:55
в мире
гамбург (город)
ганновер
welt
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера в понедельник пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета Welt. Как уточнила компания, управляющая аэропортами, в Берлине будет отменено около 200 рейсов, это затронет около 27 тысяч пассажиров. По данным профсоюза, предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.
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в мире, гамбург (город), ганновер, welt
В мире, Гамбург (город), Ганновер, Welt
Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки

Welt: несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы в понедельник из-за забастовки

CC BY-SA 2.0 / Gregor Fischer / Airport Schoenefeld_2Аэропорт Берлин-Шёнефельд
Аэропорт Берлин-Шёнефельд - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Gregor Fischer / Airport Schoenefeld_2
Аэропорт Берлин-Шёнефельд. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера в понедельник пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета Welt.
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"Профсоюз Verdi призвал сотрудников службы безопасности объявить предупредительную забастовку в столичном аэропорту Берлина, а также в аэропортах Гамбурга, Ганновера и Бремена. Следует ожидать увеличения времени ожидания и даже отмены рейсов", - сообщило издание.
Как уточнила компания, управляющая аэропортами, в Берлине будет отменено около 200 рейсов, это затронет около 27 тысяч пассажиров.
По данным профсоюза, предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.
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