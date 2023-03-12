https://ria.ru/20230312/aeroporty-1857283415.html

Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки

Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 12.03.2023

Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки

В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера в понедельник пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета... РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T00:54

2023-03-12T00:54

2023-03-12T00:55

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БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера в понедельник пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета Welt. Как уточнила компания, управляющая аэропортами, в Берлине будет отменено около 200 рейсов, это затронет около 27 тысяч пассажиров. По данным профсоюза, предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.

https://ria.ru/20230311/protest-1857234215.html

гамбург (город)

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в мире, гамбург (город), ганновер, welt