https://ria.ru/20230312/aeroporty-1857283415.html
Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки
Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки - РИА Новости, 12.03.2023
Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки
В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера в понедельник пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета... РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T00:54
2023-03-12T00:54
2023-03-12T00:55
в мире
гамбург (город)
ганновер
welt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152627/63/1526276382_0:125:2456:1506_1920x0_80_0_0_c10a5f7977bca72e2bbf180c5289c2bd.jpg
БЕРЛИН, 12 мар - РИА Новости. В аэропортах Берлина, Гамбурга и Ганновера в понедельник пройдут предупредительные забастовки, в этой связи будут отменены вылеты, сообщила немецкая газета Welt. Как уточнила компания, управляющая аэропортами, в Берлине будет отменено около 200 рейсов, это затронет около 27 тысяч пассажиров. По данным профсоюза, предпосылкой для забастовки послужили безуспешные коллективные переговоры о соответствующей оплате для работников авиационной безопасности за работу в неудобное время.
https://ria.ru/20230311/protest-1857234215.html
гамбург (город)
ганновер
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152627/63/1526276382_141:0:2313:1629_1920x0_80_0_0_c63d9ccfe9845d88f6ad9b4699c46b92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гамбург (город), ганновер, welt
В мире, Гамбург (город), Ганновер, Welt
Несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы из-за забастовки
Welt: несколько аэропортов ФРГ отменят рейсы в понедельник из-за забастовки