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"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому - РИА Новости, 11.03.2023
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17:27 11.03.2023 (обновлено: 19:08 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857238361.html
"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому
"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому - РИА Новости, 11.03.2023
"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные выборы в стране. Об этом он... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:27
2023-03-11T19:08
в мире
киев
украина
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные выборы в стране. Об этом он заявил в своем YouTube-канале."Это уже, конечно, вообще недопустимо. Ты (Зеленский. — Прим. ред.) уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали, &lt;…&gt; поэтому нужно проводить досрочные выборы", — отметил эксперт.По словам Соскина, действия украинского лидера привели к фактическому образованию диктатуры в стране, а дела у ВСУ тем временем настолько плохи, что власти стали скрывать правдивую информацию."Творится какое-то безумие, иначе это нельзя описать", — подчеркнул он.Специалист также обратил внимание на рост антивоенных настроений внутри Украины, что, как он считает, приводит к еще большему расколу общества.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857224610.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные выборы в стране. Об этом он заявил в своем YouTube-канале.
"Это уже, конечно, вообще недопустимо. Ты (Зеленский. — Прим. ред.) уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали, <…> поэтому нужно проводить досрочные выборы", — отметил эксперт.
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По словам Соскина, действия украинского лидера привели к фактическому образованию диктатуры в стране, а дела у ВСУ тем временем настолько плохи, что власти стали скрывать правдивую информацию.
"Творится какое-то безумие, иначе это нельзя описать", — подчеркнул он.
Специалист также обратил внимание на рост антивоенных настроений внутри Украины, что, как он считает, приводит к еще большему расколу общества.
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В миреКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
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