https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857238361.html
"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому
"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому - РИА Новости, 11.03.2023
"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные выборы в стране. Об этом он... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T17:27
2023-03-11T17:27
2023-03-11T19:08
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олег соскин
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные выборы в стране. Об этом он заявил в своем YouTube-канале."Это уже, конечно, вообще недопустимо. Ты (Зеленский. — Прим. ред.) уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали, <…> поэтому нужно проводить досрочные выборы", — отметил эксперт.По словам Соскина, действия украинского лидера привели к фактическому образованию диктатуры в стране, а дела у ВСУ тем временем настолько плохи, что власти стали скрывать правдивую информацию."Творится какое-то безумие, иначе это нельзя описать", — подчеркнул он.Специалист также обратил внимание на рост антивоенных настроений внутри Украины, что, как он считает, приводит к еще большему расколу общества.
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857224610.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому
Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине