https://ria.ru/20230311/zelenskiy-1857238361.html

"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому

"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому - РИА Новости, 11.03.2023

"Пора устроить досрочные выборы". В Киеве обратились к Зеленскому

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные выборы в стране. Об этом он... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:27

2023-03-11T17:27

2023-03-11T19:08

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олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием провести досрочные выборы в стране. Об этом он заявил в своем YouTube-канале."Это уже, конечно, вообще недопустимо. Ты (Зеленский. — Прим. ред.) уничтожаешь украинскую нацию, тебя не для этого избирали, <…> поэтому нужно проводить досрочные выборы", — отметил эксперт.По словам Соскина, действия украинского лидера привели к фактическому образованию диктатуры в стране, а дела у ВСУ тем временем настолько плохи, что власти стали скрывать правдивую информацию."Творится какое-то безумие, иначе это нельзя описать", — подчеркнул он.Специалист также обратил внимание на рост антивоенных настроений внутри Украины, что, как он считает, приводит к еще большему расколу общества.

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857224610.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

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в мире, киев, украина, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины