https://ria.ru/20230311/zakonoproekty-1857216995.html
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе - РИА Новости, 11.03.2023
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе: об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:26
2023-03-11T14:26
2023-03-11T14:26
экономика
россия
арктика
правительство рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе: об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а также о предоставлении права на экспорт газа пользователям участков недр в Арктике, сообщается на сайте кабмина. Был одобрен проект федерального закона об изменениях в Налоговый кодекс России, разработанный "в целях определения значения базовой цены на нефть для определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти". "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3432 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Также кабмин РФ одобрил изменения в федеральный закон "Об экспорте газа". Проект предусматривает "предоставление исключительного права на экспорт природного газа пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, а также использование газа при бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт".
https://ria.ru/20230311/rossiya-1857132672.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия, арктика, правительство рф
Экономика, Россия, Арктика, Правительство РФ
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе
Правительство одобрило проекты о базовой цене на нефть, о праве на экспорт газа из Арктики
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе: об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а также о предоставлении права на экспорт газа пользователям участков недр в Арктике, сообщается на сайте
кабмина.
Был одобрен проект федерального закона об изменениях в Налоговый кодекс России, разработанный "в целях определения значения базовой цены на нефть для определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти".
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3432 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Также кабмин РФ одобрил изменения в федеральный закон "Об экспорте газа". Проект предусматривает "предоставление исключительного права на экспорт природного газа пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, а также использование газа при бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт".
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