https://ria.ru/20230311/zakonoproekty-1857216995.html

Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе

Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе - РИА Новости, 11.03.2023

Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе

Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе: об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:26

2023-03-11T14:26

2023-03-11T14:26

экономика

россия

арктика

правительство рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе: об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а также о предоставлении права на экспорт газа пользователям участков недр в Арктике, сообщается на сайте кабмина. Был одобрен проект федерального закона об изменениях в Налоговый кодекс России, разработанный "в целях определения значения базовой цены на нефть для определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти". "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3432 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Также кабмин РФ одобрил изменения в федеральный закон "Об экспорте газа". Проект предусматривает "предоставление исключительного права на экспорт природного газа пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, а также использование газа при бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт".

https://ria.ru/20230311/rossiya-1857132672.html

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арктика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, арктика, правительство рф