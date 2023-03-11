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Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе - РИА Новости, 11.03.2023
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14:26 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/zakonoproekty-1857216995.html
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе - РИА Новости, 11.03.2023
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе: об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:26
2023-03-11T14:26
экономика
россия
арктика
правительство рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе: об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а также о предоставлении права на экспорт газа пользователям участков недр в Арктике, сообщается на сайте кабмина. Был одобрен проект федерального закона об изменениях в Налоговый кодекс России, разработанный "в целях определения значения базовой цены на нефть для определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти". "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3432 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Также кабмин РФ одобрил изменения в федеральный закон "Об экспорте газа". Проект предусматривает "предоставление исключительного права на экспорт природного газа пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, а также использование газа при бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт".
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экономика, россия, арктика, правительство рф
Экономика, Россия, Арктика, Правительство РФ
Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе

Правительство одобрило проекты о базовой цене на нефть, о праве на экспорт газа из Арктики

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСпециализированная буровая установка "Арктика" на заводе по сжижению природного газа на Ямале
Специализированная буровая установка Арктика на заводе по сжижению природного газа на Ямале - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Специализированная буровая установка "Арктика" на заводе по сжижению природного газа на Ямале. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило законопроекты о нефти и газе: об определении базовой цены на нефть для измерения размера налогового вычета по налогу на добычу, а также о предоставлении права на экспорт газа пользователям участков недр в Арктике, сообщается на сайте кабмина.
Был одобрен проект федерального закона об изменениях в Налоговый кодекс России, разработанный "в целях определения значения базовой цены на нефть для определения размера налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти".
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 3432 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Также кабмин РФ одобрил изменения в федеральный закон "Об экспорте газа". Проект предусматривает "предоставление исключительного права на экспорт природного газа пользователям участков недр на суше, полностью или частично расположенных севернее 67-го градуса северной широты, а также использование газа при бункеровке морских и речных судов, осуществляющих перевозку грузов на экспорт".
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