Рейтинг@Mail.ru
Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя Госдепа США - РИА Новости, 11.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 11.03.2023 (обновлено: 02:36 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/zakharova-1857166132.html
Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя Госдепа США
Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя Госдепа США - РИА Новости, 11.03.2023
Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя Госдепа США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя американского госдепартамента Неда Прайса, который... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T02:20
2023-03-11T02:36
в мире
косово
сербия
босния и герцеговина
мария захарова
нед прайс
милорад додик
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя американского госдепартамента Неда Прайса, который высказался по Дейтонским соглашениям, касающимся территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Захарова в своем телеграм-канале привела слова представителя госдепа США Неда Прайса, который заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и "привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение. По словам Прайса, которого цитирует Захарова, США предостерегают от угроз отделения Республики Сербской от БиГ, высказанных президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, а "статья три Дейтонской Конституции ясно гласит, что Республика Сербская должна в полной мере выполнять решения институтов Боснии и Герцеговины, включая окончательные и [юридически] обязывающие решение Конституционного суда БиГ". "Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз - раздвоение личности. Напомню, вопреки решению ооновского Совбеза Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово, нарушив территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии", - написала Захарова в телеграм-канале. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман). Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Тем Косова не утихает все эти годы. При этом сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, никогда не признает независимость Косово и выступает против вступления Приштины в ООН. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента в текущем феврале большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Президент Сербии ранее также сообщал, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США.
https://ria.ru/20230310/kosovo-1856891761.html
https://ria.ru/20230306/serbiya-1856192498.html
косово
сербия
босния и герцеговина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, босния и герцеговина, мария захарова, нед прайс, милорад додик, оон, совет европы, юнеско
В мире, Косово, Сербия, Босния и Герцеговина, Мария Захарова, Нед Прайс, Милорад Додик, ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО
Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя Госдепа США

Захарова увидела раздвоение личности у Прайса после его слов о Боснии и Герцеговине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя американского госдепартамента Неда Прайса, который высказался по Дейтонским соглашениям, касающимся территориальной целостности Боснии и Герцеговины.
Захарова в своем телеграм-канале привела слова представителя госдепа США Неда Прайса, который заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и "привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение. По словам Прайса, которого цитирует Захарова, США предостерегают от угроз отделения Республики Сербской от БиГ, высказанных президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, а "статья три Дейтонской Конституции ясно гласит, что Республика Сербская должна в полной мере выполнять решения институтов Боснии и Герцеговины, включая окончательные и [юридически] обязывающие решение Конституционного суда БиГ".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Сербия не подпишет капитуляцию в вопросе независимости Косово, заявил Вучич
Вчера, 00:14
"Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз - раздвоение личности. Напомню, вопреки решению ооновского Совбеза Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово, нарушив территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии", - написала Захарова в телеграм-канале.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Тем Косова не утихает все эти годы. При этом сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, никогда не признает независимость Косово и выступает против вступления Приштины в ООН.
Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента в текущем феврале большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее.
Президент Сербии ранее также сообщал, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США.
Государственный флаг в посольстве Республики Сербия в РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
Сербия четко придерживается военного нейтралитета, заявил глава Минтруда
6 марта, 17:11
 
В миреКосовоСербияБосния и ГерцеговинаМария ЗахароваНед ПрайсМилорад ДодикООНСовет ЕвропыЮНЕСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала