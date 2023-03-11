https://ria.ru/20230311/zakharova-1857166132.html

Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя Госдепа США

Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя Госдепа США - РИА Новости, 11.03.2023

Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя Госдепа США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя американского госдепартамента Неда Прайса, который... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T02:20

2023-03-11T02:20

2023-03-11T02:36

в мире

косово

сербия

босния и герцеговина

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нед прайс

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оон

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "диагностировала" раздвоение личности у представителя американского госдепартамента Неда Прайса, который высказался по Дейтонским соглашениям, касающимся территориальной целостности Боснии и Герцеговины. Захарова в своем телеграм-канале привела слова представителя госдепа США Неда Прайса, который заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины и "привлекать к ответственности тех, кто стремится подорвать институты БиГ и Дейтонское мирное соглашение. По словам Прайса, которого цитирует Захарова, США предостерегают от угроз отделения Республики Сербской от БиГ, высказанных президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, а "статья три Дейтонской Конституции ясно гласит, что Республика Сербская должна в полной мере выполнять решения институтов Боснии и Герцеговины, включая окончательные и [юридически] обязывающие решение Конституционного суда БиГ". "Невероятно. Нед, попробуйте поменять "БиГ" на "Сербия", "Республика Сербская" на "Косово", Дейтонские соглашения на резолюцию СБ ООН 1244, и получите диагноз - раздвоение личности. Напомню, вопреки решению ооновского Совбеза Вашингтон в 2008 году признал независимость Косово, нарушив территориальную целостность и суверенитет многонациональной Сербии", - написала Захарова в телеграм-канале. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием бошняков (славян-мусульман), сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман). Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Тем Косова не утихает все эти годы. При этом сербский президент Александр Вучич неоднократно заявлял, никогда не признает независимость Косово и выступает против вступления Приштины в ООН. Парламент Сербии после двух дней дебатов с участием президента в текущем феврале большинством голосов утвердил годовой доклад правительства о переговорах по Косово и Метохии и ситуации в крае. Президент Сербии озвучил парламентариям 10 пунктов программы руководства страны в условиях внешнего давления. Среди них – сохранение мира и стабильности, требование сформировать Сообщество сербских общин в Косово и Метохии, обеспечение безопасности косовских сербов, привлечение иностранных инвестиций в Сербию и так далее. Президент Сербии ранее также сообщал, что власти страны пока не дали согласия и не подписали последние предложения Запада по урегулированию в самопровозглашенной республике Косово, которые предполагают постепенное вступление территории в Совет Европы, ЮНЕСКО и ООН без формального признания независимости Белградом. Он также отметил, что данный план уже некорректно называть "франко-германским", так как его продвигают и Брюссель, и США.

https://ria.ru/20230310/kosovo-1856891761.html

https://ria.ru/20230306/serbiya-1856192498.html

косово

сербия

босния и герцеговина

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в мире, косово, сербия, босния и герцеговина, мария захарова, нед прайс, милорад додик, оон, совет европы, юнеско