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В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу - РИА Новости, 11.03.2023
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21:59 11.03.2023 (обновлено: 22:19 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/zaderzhanie-1857273448.html
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу - РИА Новости, 11.03.2023
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу
Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в школу в Москве с травматическим пистолетом, сообщили РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:59
2023-03-11T22:19
происшествия
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в школу в Москве с травматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне в одной из школ на улице Пестеля на северо-востоке столицы. "Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который пытался пройти в помещение школы с травматическим пистолетом. Патрулируя территорию, экипаж вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения, расположенного на улице Пестеля", - рассказали в Росгвардии. Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что в здание школы прошел неизвестный гражданин, вел себя вызывающе и достал предмет, похожий на пистолет. Также с собой у него была металлическая труба. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. По приметам росгвардейцы оперативно нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель столицы. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с травматическим пистолетом в школу

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкРосгвардия
Росгвардия - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Росгвардия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в школу в Москве с травматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне в одной из школ на улице Пестеля на северо-востоке столицы.
"Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который пытался пройти в помещение школы с травматическим пистолетом. Патрулируя территорию, экипаж вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения, расположенного на улице Пестеля", - рассказали в Росгвардии.
Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что в здание школы прошел неизвестный гражданин, вел себя вызывающе и достал предмет, похожий на пистолет. Также с собой у него была металлическая труба. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении.
По приметам росгвардейцы оперативно нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель столицы.
Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
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ПроисшествияМоскваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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