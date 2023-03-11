https://ria.ru/20230311/zaderzhanie-1857273448.html

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу - РИА Новости, 11.03.2023

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, пришедшего с пистолетом в школу

Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в школу в Москве с травматическим пистолетом, сообщили РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:59

2023-03-11T21:59

2023-03-11T22:19

происшествия

москва

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сотрудники вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии задержали мужчину, который пытался пройти в школу в Москве с травматическим пистолетом, сообщили в пресс-службе Росгвардии. В ведомстве отметили, что инцидент произошел накануне в одной из школ на улице Пестеля на северо-востоке столицы. "Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который пытался пройти в помещение школы с травматическим пистолетом. Патрулируя территорию, экипаж вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" с охраняемого образовательного учреждения, расположенного на улице Пестеля", - рассказали в Росгвардии. Школьный охранник сообщил росгвардейцам, что в здание школы прошел неизвестный гражданин, вел себя вызывающе и достал предмет, похожий на пистолет. Также с собой у него была металлическая труба. После этого мужчина скрылся в неизвестном направлении. По приметам росгвардейцы оперативно нашли и задержали злоумышленника. Им оказался 29-летний житель столицы. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

https://ria.ru/20230302/shkolnitsa-1855404141.html

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происшествия, москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)