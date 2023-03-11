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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 11.03.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 16.10 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T17:39

2023-03-11T17:39

2023-03-11T17:39

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.10 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Ясиноватой, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 – населенный пункт Ласточкино – населённый пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится одна из крупнейших в бывшем СССР железнодорожных станций. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, происшествия