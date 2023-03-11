https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857202044.html
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года - РИА Новости, 11.03.2023
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
Минутой молчания почтили в Японии память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня трагедии, траурная церемония была организована... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:36
2023-03-11T11:36
2023-03-11T11:36
в мире
япония
фукусима-1
фукусима (префектура)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600474739_0:194:3129:1954_1920x0_80_0_0_3977cb77f7d467f09f6bf027ad05caad.jpg
ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Минутой молчания почтили в Японии память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня трагедии, траурная церемония была организована властями префектуры Фукусима – одной из трех наиболее пострадавших от стихийного бедствия и вызванной им аварии на АЭС "Фукусима-1". "Сейчас будет объявлена минута молчания в память о погибших при великом землетрясении. Минута молчания…", - раздалось ровно в 14.46 по местному времени (08.46 мск) из громкоговорителей во всех пострадавших районах. Трансляция церемоний велась телеканалом NHK в прямом эфире. Люди также возложили цветы к мемориалам, приходили на берег океана и оставляли букеты на песке. Ровно 12 лет назад после землетрясения магнитудой 9,0, получившего название Великого землетрясения Восточной Японии, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки АЭС "Фукусима-1", вызвав отключение их электроснабжения и остановку системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии. Согласно данным национального полицейского управления Японии по состоянию на конец февраля, спустя 12 лет после трагедии подтверждена гибель 15,9 тысячи человек. Еще более 3,79 тысячи человек скончались в результате последствий трагедии, в том числе приобретенных заболеваний. Пропавшими без вести остаются 2523 человека. Более 30,8 тысячи человек так и не смогли вернуться в свои прежние районы проживания. Из них около 70% - бывшие жители районов вокруг аварийной АЭС. В пострадавших регионах за 12 лет было возведено более 30 тысяч жилых комплексов для проживания людей, лишившихся своих домов. В префектуре Фукусима было введено почти 40% медицинских учреждений от показателей до трагедии. В прошлом году были открыты новые участки трасс, соединяющих пострадавшие районы с остальным регионами. В частности, был открыт тоннель Сэкиба на трассе 114, а также была открыта дорога 288, проходящая в населенном пункте Окума, где был частично снят приказ об эвакуации в связи с аварией на АЭС "Фукусима-1". К настоящему времени всего лишь 12 стран и регионов сохраняют ограничения на импорт продукции с северо-востока Японии.
https://ria.ru/20210311/tsunami-1600439560.html
https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html
https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html
япония
фукусима (префектура)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600474739_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_5459214b0ed264f6c2e0a89787ac36a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, фукусима-1, фукусима (префектура)
В мире, Япония, Фукусима-1, Фукусима (префектура)
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
Минутой молчания почтили в Японии память жертв землетрясения и цунами 2011 года
ТОКИО, 11 мар – РИА Новости.
Минутой молчания почтили
в Японии память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня трагедии, траурная церемония была организована властями префектуры Фукусима – одной из трех наиболее пострадавших от стихийного бедствия и вызванной им аварии на АЭС "Фукусима-1".
"Сейчас будет объявлена минута молчания в память о погибших при великом землетрясении. Минута молчания…", - раздалось ровно в 14.46 по местному времени (08.46 мск) из громкоговорителей во всех пострадавших районах.
Землетрясение в Японии 11 марта 2011 года
Трансляция церемоний велась телеканалом NHK в прямом эфире.
Люди также возложили цветы к мемориалам, приходили на берег океана и оставляли букеты на песке.
Ровно 12 лет назад после землетрясения магнитудой 9,0, получившего название Великого землетрясения Восточной Японии, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки АЭС "Фукусима-1", вызвав отключение их электроснабжения и остановку системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
Предсказавший трагедию в Турции ученый предрек России "мегаземлетрясение"
Согласно данным национального полицейского управления Японии по состоянию на конец февраля, спустя 12 лет после трагедии подтверждена гибель 15,9 тысячи человек. Еще более 3,79 тысячи человек скончались в результате последствий трагедии, в том числе приобретенных заболеваний. Пропавшими без вести остаются 2523 человека. Более 30,8 тысячи человек так и не смогли вернуться в свои прежние районы проживания. Из них около 70% - бывшие жители районов вокруг аварийной АЭС.
В пострадавших регионах за 12 лет было возведено более 30 тысяч жилых комплексов для проживания людей, лишившихся своих домов. В префектуре Фукусима было введено почти 40% медицинских учреждений от показателей до трагедии. В прошлом году были открыты новые участки трасс, соединяющих пострадавшие районы с остальным регионами. В частности, был открыт тоннель Сэкиба на трассе 114, а также была открыта дорога 288, проходящая в населенном пункте Окума, где был частично снят приказ об эвакуации в связи с аварией на АЭС "Фукусима-1".
К настоящему времени всего лишь 12 стран и регионов сохраняют ограничения на импорт продукции с северо-востока Японии.
Крупные землетрясения в мире в 2022—2023 годах