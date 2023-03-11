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В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года - РИА Новости, 11.03.2023
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11:36 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857202044.html
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года - РИА Новости, 11.03.2023
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года
Минутой молчания почтили в Японии память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня трагедии, траурная церемония была организована... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T11:36
2023-03-11T11:36
в мире
япония
фукусима-1
фукусима (префектура)
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ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Минутой молчания почтили в Японии память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня трагедии, траурная церемония была организована властями префектуры Фукусима – одной из трех наиболее пострадавших от стихийного бедствия и вызванной им аварии на АЭС "Фукусима-1". "Сейчас будет объявлена минута молчания в память о погибших при великом землетрясении. Минута молчания…", - раздалось ровно в 14.46 по местному времени (08.46 мск) из громкоговорителей во всех пострадавших районах. Трансляция церемоний велась телеканалом NHK в прямом эфире. Люди также возложили цветы к мемориалам, приходили на берег океана и оставляли букеты на песке. Ровно 12 лет назад после землетрясения магнитудой 9,0, получившего название Великого землетрясения Восточной Японии, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки АЭС "Фукусима-1", вызвав отключение их электроснабжения и остановку системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии. Согласно данным национального полицейского управления Японии по состоянию на конец февраля, спустя 12 лет после трагедии подтверждена гибель 15,9 тысячи человек. Еще более 3,79 тысячи человек скончались в результате последствий трагедии, в том числе приобретенных заболеваний. Пропавшими без вести остаются 2523 человека. Более 30,8 тысячи человек так и не смогли вернуться в свои прежние районы проживания. Из них около 70% - бывшие жители районов вокруг аварийной АЭС. В пострадавших регионах за 12 лет было возведено более 30 тысяч жилых комплексов для проживания людей, лишившихся своих домов. В префектуре Фукусима было введено почти 40% медицинских учреждений от показателей до трагедии. В прошлом году были открыты новые участки трасс, соединяющих пострадавшие районы с остальным регионами. В частности, был открыт тоннель Сэкиба на трассе 114, а также была открыта дорога 288, проходящая в населенном пункте Окума, где был частично снят приказ об эвакуации в связи с аварией на АЭС "Фукусима-1". К настоящему времени всего лишь 12 стран и регионов сохраняют ограничения на импорт продукции с северо-востока Японии.
https://ria.ru/20210311/tsunami-1600439560.html
https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html
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в мире, япония, фукусима-1, фукусима (префектура)
В мире, Япония, Фукусима-1, Фукусима (префектура)
В Японии почтили память жертв землетрясения и цунами 2011 года

Минутой молчания почтили в Японии память жертв землетрясения и цунами 2011 года

© AP Photo / Wally SantanaСпасатели ищут пострадавших под завалами в прибрежной зоне города Сома, префектура Фукусима, Япония. 14 марта 2011 года
Спасатели ищут пострадавших под завалами в прибрежной зоне города Сома, префектура Фукусима, Япония. 14 марта 2011 года - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Wally Santana
Спасатели ищут пострадавших под завалами в прибрежной зоне города Сома, префектура Фукусима, Япония. 14 марта 2011 года
Читать ria.ru в
ТОКИО, 11 мар – РИА Новости. Минутой молчания почтили в Японии память жертв землетрясения и цунами 2011 года в очередную годовщину со дня трагедии, траурная церемония была организована властями префектуры Фукусима – одной из трех наиболее пострадавших от стихийного бедствия и вызванной им аварии на АЭС "Фукусима-1".
"Сейчас будет объявлена минута молчания в память о погибших при великом землетрясении. Минута молчания…", - раздалось ровно в 14.46 по местному времени (08.46 мск) из громкоговорителей во всех пострадавших районах.
Последствия землетрясения в Японии - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Землетрясение в Японии 11 марта 2011 года
11 марта 2021, 00:19
Трансляция церемоний велась телеканалом NHK в прямом эфире.
Люди также возложили цветы к мемориалам, приходили на берег океана и оставляли букеты на песке.
Ровно 12 лет назад после землетрясения магнитудой 9,0, получившего название Великого землетрясения Восточной Японии, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки АЭС "Фукусима-1", вызвав отключение их электроснабжения и остановку системы охлаждения реакторов. На первом, втором и третьем реакторах ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки. На первом, третьем и четвертом энергоблоках взрывы образовавшегося водорода повредили или полностью уничтожили крыши. Это привело к утечкам радиации и загрязнению обширной территории в районе станции. Авария на АЭС "Фукусима-1" была признана крупнейшей за 25 лет после катастрофы в Чернобыле. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет с момента трагедии.
Вечерний туман над Авачинской губой — бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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Согласно данным национального полицейского управления Японии по состоянию на конец февраля, спустя 12 лет после трагедии подтверждена гибель 15,9 тысячи человек. Еще более 3,79 тысячи человек скончались в результате последствий трагедии, в том числе приобретенных заболеваний. Пропавшими без вести остаются 2523 человека. Более 30,8 тысячи человек так и не смогли вернуться в свои прежние районы проживания. Из них около 70% - бывшие жители районов вокруг аварийной АЭС.
В пострадавших регионах за 12 лет было возведено более 30 тысяч жилых комплексов для проживания людей, лишившихся своих домов. В префектуре Фукусима было введено почти 40% медицинских учреждений от показателей до трагедии. В прошлом году были открыты новые участки трасс, соединяющих пострадавшие районы с остальным регионами. В частности, был открыт тоннель Сэкиба на трассе 114, а также была открыта дорога 288, проходящая в населенном пункте Окума, где был частично снят приказ об эвакуации в связи с аварией на АЭС "Фукусима-1".
К настоящему времени всего лишь 12 стран и регионов сохраняют ограничения на импорт продукции с северо-востока Японии.
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