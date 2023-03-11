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В Японии оценили последствия победы России на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857187624.html
В Японии оценили последствия победы России на Украине
В Японии оценили последствия победы России на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
В Японии оценили последствия победы России на Украине
Япония пожалеет о своей антироссийской политике из-за Украины, написал экс-дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai. "Становиться врагом Москвы после... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:18
2023-03-11T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
япония
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Япония пожалеет о своей антироссийской политике из-за Украины, написал экс-дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai. "Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на Украине идет сражение между российской армией и силами, поддерживаемыми США и другими странами НАТО. "США изменились. С августа военная помощь Вашингтона Киеву резко сократится. Это еще больше осложнит военную ситуацию для украинской стороны. "Немыслимо, чтобы Россия проиграла", — эта мысль становится очевидной", — заявил Магосаки. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230311/ukraina-1857185985.html
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в мире, россия, украина, япония, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Япония, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Японии оценили последствия победы России на Украине

Nikkan Gendai: Япония пожалеет о своей антироссийской политике из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Япония пожалеет о своей антироссийской политике из-за Украины, написал экс-дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai.

"Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что на Украине идет сражение между российской армией и силами, поддерживаемыми США и другими странами НАТО.

"США изменились. С августа военная помощь Вашингтона Киеву резко сократится. Это еще больше осложнит военную ситуацию для украинской стороны. "Немыслимо, чтобы Россия проиграла", — эта мысль становится очевидной", — заявил Магосаки.

Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Таможня США передала Украине три древних меча и каменный топор, которые были обнаружены в посылке из России - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЯпонияВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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