https://ria.ru/20230311/yaponiya-1857187624.html

В Японии оценили последствия победы России на Украине

В Японии оценили последствия победы России на Украине - РИА Новости, 11.03.2023

В Японии оценили последствия победы России на Украине

Япония пожалеет о своей антироссийской политике из-за Украины, написал экс-дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai. "Становиться врагом Москвы после... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T09:18

2023-03-11T09:18

2023-03-11T09:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

япония

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554238_210:76:3071:1685_1920x0_80_0_0_d8390a956d9aafc7a7dd9a5a74d50e5f.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Япония пожалеет о своей антироссийской политике из-за Украины, написал экс-дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai. "Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях", — говорится в публикации. В статье отмечается, что на Украине идет сражение между российской армией и силами, поддерживаемыми США и другими странами НАТО. "США изменились. С августа военная помощь Вашингтона Киеву резко сократится. Это еще больше осложнит военную ситуацию для украинской стороны. "Немыслимо, чтобы Россия проиграла", — эта мысль становится очевидной", — заявил Магосаки. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230311/ukraina-1857185985.html

https://ria.ru/20230311/oruzhie-1857167804.html

россия

украина

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, япония, вооруженные силы украины, нато