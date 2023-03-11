В Японии оценили последствия победы России на Украине
Nikkan Gendai: Япония пожалеет о своей антироссийской политике из-за Украины
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Япония пожалеет о своей антироссийской политике из-за Украины, написал экс-дипломат Укэру Магосаки для издания Nikkan Gendai.
"Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях", — говорится в публикации.
"Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что на Украине идет сражение между российской армией и силами, поддерживаемыми США и другими странами НАТО.
"США изменились. С августа военная помощь Вашингтона Киеву резко сократится. Это еще больше осложнит военную ситуацию для украинской стороны. "Немыслимо, чтобы Россия проиграла", — эта мысль становится очевидной", — заявил Магосаки.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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"США изменились. С августа военная помощь Вашингтона Киеву резко сократится. Это еще больше осложнит военную ситуацию для украинской стороны. "Немыслимо, чтобы Россия проиграла", — эта мысль становится очевидной", — заявил Магосаки.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>