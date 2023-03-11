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"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину - РИА Новости, 11.03.2023
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03:25 11.03.2023 (обновлено: 10:15 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/voyska-1857167556.html
"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину
"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину - РИА Новости, 11.03.2023
"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину
Ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T03:25
2023-03-11T10:15
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россия
нато
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные лидеры близки к тому, чтобы начать обсуждение отправки войск союзников на территорию Украины. В середине февраля венгерский премьер сравнил европейские страны с "лунатиками на крыше", которые постоянно балансируют на грани войны с Россией. Он, в частности, предупреждал, что оказываемая киевским властям помощь может в конечном счете обернуться отправкой "миротворческих войск".В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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в мире, украина, россия, нато, сша
В мире, Украина, Россия, НАТО, США
"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину

Американский политик Янг: ввод войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки
Американские танки - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
«
"Этим "западным странам" лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное. Затем им стоит подумать еще несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле", — написал политик.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные лидеры близки к тому, чтобы начать обсуждение отправки войск союзников на территорию Украины. В середине февраля венгерский премьер сравнил европейские страны с "лунатиками на крыше", которые постоянно балансируют на грани войны с Россией. Он, в частности, предупреждал, что оказываемая киевским властям помощь может в конечном счете обернуться отправкой "миротворческих войск".
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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