"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину
Американский политик Янг: ввод войск НАТО на Украину приведет к третьей мировой войне
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon MatthiasАмериканские танки
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Sharon Matthias
Американские танки. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.
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"Этим "западным странам" лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное. Затем им стоит подумать еще несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле", — написал политик.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные лидеры близки к тому, чтобы начать обсуждение отправки войск союзников на территорию Украины. В середине февраля венгерский премьер сравнил европейские страны с "лунатиками на крыше", которые постоянно балансируют на грани войны с Россией. Он, в частности, предупреждал, что оказываемая киевским властям помощь может в конечном счете обернуться отправкой "миротворческих войск".
В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.