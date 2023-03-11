https://ria.ru/20230311/voyska-1857167556.html

"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину

"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину - РИА Новости, 11.03.2023

"Это безумие". В США рассказали, к чему приведет ввод войск НАТО на Украину

Ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T03:25

2023-03-11T03:25

2023-03-11T10:15

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ввод войск НАТО на территорию Украины может привести к третьей мировой войне, написал в Twitter американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что западные лидеры близки к тому, чтобы начать обсуждение отправки войск союзников на территорию Украины. В середине февраля венгерский премьер сравнил европейские страны с "лунатиками на крыше", которые постоянно балансируют на грани войны с Россией. Он, в частности, предупреждал, что оказываемая киевским властям помощь может в конечном счете обернуться отправкой "миротворческих войск".В Москве не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20230215/podderzhka-1852241353.html

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в мире, украина, россия, нато, сша