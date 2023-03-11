https://ria.ru/20230311/volnovakha-1857188969.html

Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения города

Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения города - РИА Новости, 11.03.2023

Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения города

Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину освобождения Волновахи поблагодарил жителей города и бойцов, участвовавших в освобождении, за веру в родину, за силу... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T09:30

2023-03-11T09:30

2023-03-11T09:30

волноваха

донецкая народная республика

россия

денис пушилин

владимир путин

безопасность

владимир жога

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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину освобождения Волновахи поблагодарил жителей города и бойцов, участвовавших в освобождении, за веру в родину, за силу духа и терпение. "Благодарю освободителей Волновахи, ее жителей, всю республику, за веру в нашу родину, за силу духа и терпение. Впереди еще много работы и по освобождению нашей земли, и по восстановлению населенных пунктов республики, мы обязательно со всем справимся", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин напомнил о тактике украинских военных, намеренно разрушавших город при отходе и опубликовал фотографии восстановленных домов, школы и дворца культуры Волновахи имени героя России Владимира Жоги, погибшего при освобождении города. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).

https://ria.ru/20230310/vagner-1857118096.html

https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857134243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

волноваха, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, безопасность, владимир жога