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Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения города - РИА Новости, 11.03.2023
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09:30 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/volnovakha-1857188969.html
Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения города
Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения города - РИА Новости, 11.03.2023
Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения города
Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину освобождения Волновахи поблагодарил жителей города и бойцов, участвовавших в освобождении, за веру в родину, за силу... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T09:30
2023-03-11T09:30
волноваха
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
безопасность
владимир жога
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину освобождения Волновахи поблагодарил жителей города и бойцов, участвовавших в освобождении, за веру в родину, за силу духа и терпение. "Благодарю освободителей Волновахи, ее жителей, всю республику, за веру в нашу родину, за силу духа и терпение. Впереди еще много работы и по освобождению нашей земли, и по восстановлению населенных пунктов республики, мы обязательно со всем справимся", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин напомнил о тактике украинских военных, намеренно разрушавших город при отходе и опубликовал фотографии восстановленных домов, школы и дворца культуры Волновахи имени героя России Владимира Жоги, погибшего при освобождении города. Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге. Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
https://ria.ru/20230310/vagner-1857118096.html
https://ria.ru/20230310/artemovsk-1857134243.html
волноваха
донецкая народная республика
россия
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волноваха, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, безопасность, владимир жога
Волноваха, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Безопасность, Владимир Жога
Пушилин поздравил жителей Волновахи с годовщиной освобождения города

Пушилин в годовщину освобождения Волновахи поблагодарил горожан за силу духа и терпение

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВолонтеры раздают бесплатные горячие обеды жителям Волновахи
Волонтеры раздают бесплатные горячие обеды жителям Волновахи - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Волонтеры раздают бесплатные горячие обеды жителям Волновахи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 мар - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин в годовщину освобождения Волновахи поблагодарил жителей города и бойцов, участвовавших в освобождении, за веру в родину, за силу духа и терпение.
"Благодарю освободителей Волновахи, ее жителей, всю республику, за веру в нашу родину, за силу духа и терпение. Впереди еще много работы и по освобождению нашей земли, и по восстановлению населенных пунктов республики, мы обязательно со всем справимся", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Пушилин напомнил о тактике украинских военных, намеренно разрушавших город при отходе и опубликовал фотографии восстановленных домов, школы и дворца культуры Волновахи имени героя России Владимира Жоги, погибшего при освобождении города.
Райцентр Волноваха находится недалеко от автодороги, связывающей Донецк с Мариуполем. С 27 февраля по 11 марта 2022 года за город шли бои между союзными войсками ДНР и России, с одной стороны, и украинскими войсками - с другой. В октябре прошлого года в центре Волновахи открыли памятник Владимиру Жоге.
Владимир Жога (позывной "Воха") - командир отдельного разведывательного батальона "Спарта", гвардии полковник вооруженных сил ДНР - погиб 5 марта 2022 года в Волновахе к югу от Донецка, обеспечивая выход мирных жителей. Ему было 28 лет. В тот же день глава ДНР Денис Пушилин присвоил комбату звание Героя ДНР (посмертно). Позже президент РФ Владимир Путин присвоил ему звание Героя России (посмертно).
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ВолновахаДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир ПутинБезопасностьВладимир Жога
 
 
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