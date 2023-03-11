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Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары - РИА Новости, 11.03.2023
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Туризм
 
03:34 11.03.2023 (обновлено: 03:35 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/vetnam-1856829786.html
Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары
Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары - РИА Новости, 11.03.2023
Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары
Туристы считают тротуары в Ханое слишком опасными и просят власти навести порядок, сообщает VnExpress. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T03:34
2023-03-11T03:35
туризм
туризм
новости - туризм
вьетнам
ханой
туристы
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристы считают тротуары в Ханое слишком опасными и просят власти навести порядок, сообщает VnExpress.Иностранцы жалуются на невозможность безопасно передвигаться пешком: тротуары заполнены машинами и мотоциклами, которые иногда ездят между гуляющими. Гости вынуждены спасаться от столкновения с двухколесным транспортом и перемещаться по проезжей части, что опасно.Тротуары должны быть только для пешеходов, настаивают путешественники. В ответ городские власти в течение месяца пообещали навести порядок в прогулочных зонах.
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туризм, новости - туризм, вьетнам, ханой, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Ханой, туристы
Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары

Во Вьетнаме туристы жалуются на опасные тротуары, по которым ездят машины и мотоциклы

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаЖенщина покупает цветы, Ханой
Женщина покупает цветы, Ханой - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристы считают тротуары в Ханое слишком опасными и просят власти навести порядок, сообщает VnExpress.
Иностранцы жалуются на невозможность безопасно передвигаться пешком: тротуары заполнены машинами и мотоциклами, которые иногда ездят между гуляющими. Гости вынуждены спасаться от столкновения с двухколесным транспортом и перемещаться по проезжей части, что опасно.
Тротуары должны быть только для пешеходов, настаивают путешественники. В ответ городские власти в течение месяца пообещали навести порядок в прогулочных зонах.
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