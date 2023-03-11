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Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары

Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары - РИА Новости, 11.03.2023

Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары

Туристы считают тротуары в Ханое слишком опасными и просят власти навести порядок, сообщает VnExpress. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T03:34

2023-03-11T03:34

2023-03-11T03:35

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристы считают тротуары в Ханое слишком опасными и просят власти навести порядок, сообщает VnExpress.Иностранцы жалуются на невозможность безопасно передвигаться пешком: тротуары заполнены машинами и мотоциклами, которые иногда ездят между гуляющими. Гости вынуждены спасаться от столкновения с двухколесным транспортом и перемещаться по проезжей части, что опасно.Тротуары должны быть только для пешеходов, настаивают путешественники. В ответ городские власти в течение месяца пообещали навести порядок в прогулочных зонах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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