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Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары
Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары - РИА Новости, 11.03.2023
Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары
Туристы считают тротуары в Ханое слишком опасными и просят власти навести порядок, сообщает VnExpress. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T03:34
2023-03-11T03:34
2023-03-11T03:35
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристы считают тротуары в Ханое слишком опасными и просят власти навести порядок, сообщает VnExpress.Иностранцы жалуются на невозможность безопасно передвигаться пешком: тротуары заполнены машинами и мотоциклами, которые иногда ездят между гуляющими. Гости вынуждены спасаться от столкновения с двухколесным транспортом и перемещаться по проезжей части, что опасно.Тротуары должны быть только для пешеходов, настаивают путешественники. В ответ городские власти в течение месяца пообещали навести порядок в прогулочных зонах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, вьетнам, ханой, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Вьетнам, Ханой, туристы
Во Вьетнаме туристы жалуются на слишком опасные тротуары
Во Вьетнаме туристы жалуются на опасные тротуары, по которым ездят машины и мотоциклы