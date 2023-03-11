https://ria.ru/20230311/verblyud-1857265964.html

В Сочи нашли потерявшуюся верблюдицу Зухру

В Сочи нашли потерявшуюся верблюдицу Зухру - РИА Новости, 11.03.2023

В Сочи нашли потерявшуюся верблюдицу Зухру

Верблюдица Зухра, брошенная в сафари-парке Сочи, а после потерявшаяся в его окрестностях, нашлась, она под присмотром ученых, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T20:44

2023-03-11T20:44

2023-03-11T21:49

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СОЧИ, 11 мар — РИА Новости. Верблюдица Зухра, брошенная в сафари-парке Сочи, а после потерявшаяся в его окрестностях, нашлась, она под присмотром ученых, сообщил РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин. Ранее он рассказывал агентству, что верблюды Кеша и Зухра потерялись с момента начала спасения животных из сафари-парка в феврале текущего года. Кеша нашелся спустя какое-то время, а на поиски Зухры, по словам председателя, ушло чуть больше месяца. "Да, Зухра вместе с Кешей. Вместе ужинают", — сказал Зобнин. В целом, более 20 животных, включая краснокнижных, которых спасли из парка, адаптировались к новым условиям и находятся под присмотром кураторов общества, дополнил Зобнин. Спасение животных из сочинского сафари-парка началось в феврале 2023 года. Тогда к ученым Сочинского географического общества обратилась сотрудница парка, беспокоившаяся за судьбу брошенных в условиях холодной зимы хищников. Члены общества спасли из парка более 20 животных, в том числе краснокнижных. Вопрос о плохом содержании питомцев парка поднимался еще ранее — летом 2022 года, когда в соцсети попали фотографии истощенных верблюдов. После публикации природоохранная прокуратура Сочи начала проверку, которая продолжается до настоящего времени. Сафари-парк Live Vision открылся в Сочи в 2020 году. На площади 150 гектаров разместили вольеры, где содержалось около ста видов животных, для которых изначально планировали создать комфортную среду обитания. Однако позже владельцы парка фактически бросили проект на произвол судьбы.

https://ria.ru/20230309/podkormka-1856988476.html

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общество, сочи