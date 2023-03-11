https://ria.ru/20230311/venesuela-1857161541.html

Венесуэла провела первую международную встречу женщин в энергетике

Венесуэла провела первую международную встречу женщин в энергетике - РИА Новости, 11.03.2023

Венесуэла провела первую международную встречу женщин в энергетике

Первая международная встреча женщин в энергетике прошла в Каракасе, в ней приняла участие представитель от России, сообщило посольство РФ в Венесуэле. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T00:23

2023-03-11T00:23

2023-03-11T00:38

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Первая международная встреча женщин в энергетике прошла в Каракасе, в ней приняла участие представитель от России, сообщило посольство РФ в Венесуэле. "Тема энергетического кризиса и влияния санкций на ТЭК и экономику России прозвучала на первой международной встрече женщин в энергетике в Венесуэле. Директор Центра энергетики Московской школы управления Сколково, председатель наблюдательного совета российской организации "Женщины в энергетике" Ирина Гайда выступила в формате видеоконференции", - отметили в дипмиссии. В своем выступлении Гайда рассказала о причинах возникновения глобального энергетического кризиса, о влиянии западных санкций на топливно-энергетический комплекс и экономику России. "Роль России в секторе энергетики всегда была одной из ведущих: энергетический рынок по-настоящему глобальный и без России функционировать не сможет", - приводит дипмиссия слова Гайды. Выступление россиянки вызвало большой интерес у участников мероприятия, среди которых были депутаты Национальной ассамблеи, представители венесуэльского МИД и министерства по делам нефти, члены правления венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, профессора и эксперты отрасли.

https://ria.ru/20230309/chervon-1856654962.html

https://ria.ru/20230301/patrushev-1855001526.html

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россия, венесуэла, каракас, сколково, pdvsa, цены на нефть, в мире