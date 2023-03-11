https://ria.ru/20230311/vatikan-1857272577.html

Папа римский рассказал о беспокойстве вокруг кризиса на Украине

Папа римский рассказал о беспокойстве вокруг кризиса на Украине - РИА Новости, 11.03.2023

Папа римский рассказал о беспокойстве вокруг кризиса на Украине

Ватикан предпринимает определенные шаги дипломатического характера в связи с ситуацией вокруг Украины, но речь не идёт о каком-либо мирном плане, сообщил в... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:54

2023-03-11T21:54

2023-03-11T21:54

религия

ватикан

украина

индия

франциск (хорхе марио бергольо)

владимир путин

владимир зеленский

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816643282_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_cc97ab8e94606e0f8e30c1f24e63a3b1.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Ватикан предпринимает определенные шаги дипломатического характера в связи с ситуацией вокруг Украины, но речь не идёт о каком-либо мирном плане, сообщил в интервью газете La Nación папа Римский Франциск. "Сейчас, в данный момент, Ватикан делает некие вещи более дипломатического характера, чтобы посмотреть, можно ли чего-то добиться... Но плана мира (у Ватикана) нет. Есть служение во имя мира", - сказал он. По словам папы, многие главы государств обеспокоены ситуацией. "Например, в Индии (премьер-министр Нарендра) Моди очень обеспокоен. А Моди – уравновешенный человек, который прекрасно может призвать к диалогу обоих. Это пример. Есть и другие главы государств. Сейчас идёт непубличная работа", - сказал папа Римский Франциск. Он также сообщил, что не знает, возможна ли встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикане, но допустил возможность проведения встречи представителей разных стран. "Возможна встреча представителей стран мира...Есть одна израильская группа, которая также над этим работает... Ватикан работает", - сказал папа Франциск.

https://ria.ru/20230311/otnosheniya-1857272008.html

ватикан

украина

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ватикан, украина, индия, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, владимир зеленский, в мире, религия