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Папа римский рассказал о беспокойстве вокруг кризиса на Украине
Папа римский рассказал о беспокойстве вокруг кризиса на Украине - РИА Новости, 11.03.2023
Папа римский рассказал о беспокойстве вокруг кризиса на Украине
Ватикан предпринимает определенные шаги дипломатического характера в связи с ситуацией вокруг Украины, но речь не идёт о каком-либо мирном плане, сообщил в... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T21:54
2023-03-11T21:54
2023-03-11T21:54
религия
ватикан
украина
индия
франциск (хорхе марио бергольо)
владимир путин
владимир зеленский
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 мар - РИА Новости. Ватикан предпринимает определенные шаги дипломатического характера в связи с ситуацией вокруг Украины, но речь не идёт о каком-либо мирном плане, сообщил в интервью газете La Nación папа Римский Франциск. "Сейчас, в данный момент, Ватикан делает некие вещи более дипломатического характера, чтобы посмотреть, можно ли чего-то добиться... Но плана мира (у Ватикана) нет. Есть служение во имя мира", - сказал он. По словам папы, многие главы государств обеспокоены ситуацией. "Например, в Индии (премьер-министр Нарендра) Моди очень обеспокоен. А Моди – уравновешенный человек, который прекрасно может призвать к диалогу обоих. Это пример. Есть и другие главы государств. Сейчас идёт непубличная работа", - сказал папа Римский Франциск. Он также сообщил, что не знает, возможна ли встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского в Ватикане, но допустил возможность проведения встречи представителей разных стран. "Возможна встреча представителей стран мира...Есть одна израильская группа, которая также над этим работает... Ватикан работает", - сказал папа Франциск.
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ватикан, украина, индия, франциск (хорхе марио бергольо), владимир путин, владимир зеленский, в мире, религия
Религия, Ватикан, Украина, Индия, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Владимир Путин, Владимир Зеленский, В мире, Религия
Папа римский рассказал о беспокойстве вокруг кризиса на Украине
Папа римский: Ватикан делает дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг Украины