https://ria.ru/20230311/teplosnabzhenie-1857276076.html
В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения
В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения - РИА Новости, 11.03.2023
В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения
В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения, сообщил мэр Виталий Кличко. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T22:43
2023-03-11T22:43
2023-03-11T23:46
в мире
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украина
виталий кличко
денис шмыгаль
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения, сообщил мэр Виталий Кличко. "Работу централизованного теплоснабжения в Киеве восстановили в полном объеме", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Кличко, коммунальщики еще работают над удалением воздуха из систем отопления отдельных домов, тем не менее теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах. "Электро- и водоснабжение в столице также функционируют в штатном режиме", - добавил он. В четверг по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продлилась порядка пяти часов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о поражении объектов энергетической инфраструктуры в восьми регионах страны. Мэр Киева Виталий Кличко в четверг вечером сообщил, что без отопления в городе остается треть потребителей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230309/kharkov-1856687099.html
https://ria.ru/20230311/otklyucheniya-1857248038.html
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в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, вооруженные силы рф
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, Вооруженные силы РФ
В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения
Мэр Киева Кличко заявил о восстановлении работы централизованного теплоснабжения