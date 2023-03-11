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В Стамбуле прошел первый за несколько месяцев продолжительный ливень - РИА Новости, 11.03.2023
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16:53 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/stambul-1857233354.html
В Стамбуле прошел первый за несколько месяцев продолжительный ливень
В Стамбуле прошел первый за несколько месяцев продолжительный ливень - РИА Новости, 11.03.2023
В Стамбуле прошел первый за несколько месяцев продолжительный ливень
Первый за многие месяцы продолжительный ливень обрушился в субботу на Стамбул, он сопровождается ветром с ураганными порывами, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:53
2023-03-11T16:53
в мире
стамбул
турция
бурса (провинция)
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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Первый за многие месяцы продолжительный ливень обрушился в субботу на Стамбул, он сопровождается ветром с ураганными порывами, передает корреспондент РИА Новости. Синоптики еще вечером в пятницу предупредили о надвигающемся на запад Турции циклоне с ураганным ветром и ливнями. Около 12.00 на западе Стамбула начался ливень с градом, по прогнозам, он продлится не менее четырех часов. Дождь сопровождается ветром с порывами до 15 метров в секунду. В городе образовались пробки, но общественный транспорт пока работает без особых перебоев. Авиарейсы также выполняются в нормальном режиме. Из-за стихии отменены несколько рейсов паромов, в том числе связывающие Стамбул с городом Бурса. Во многих районах наблюдаются колоссальные "грозовые воротники", или шельфовые облака. За всю зиму в Стамбуле лишь 4 февраля наблюдался небольшой ливень, который продлился около часа, затем он сменился снежной бурей, которая, однако, не способствовала улучшению ситуации с водоснабжением города. В конце февраля жителей турецкого города Бурса с населением более трех миллионов человек призвали экономить воду на фоне продолжительной засухи, так как полностью пересохло одно из двух крупнейших водохранилищ, питающих город. Власти Чанаккале на западе страны также ограничили использование воды. Ранее отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула и ряде других городов, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды потребителям. На данный момент водохранилища города заполнены на 35%, воды городу хватит примерно на 75 дней. По данным турецких синоптиков, январь стал самым засушливым месяцем в Турции за последние 22 года. Декабрь 2022 года и январь 2023-го оказались в Турции самыми жаркими за 52 года наблюдений. По оценкам специалистов, значительная часть территории страны находится в зоне чрезвычайной ситуации в связи с засухой.
https://ria.ru/20230109/stambul-1843689853.html
https://ria.ru/20230119/turtsiya-1845677739.html
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бурса (провинция)
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в мире, стамбул, турция, бурса (провинция)
В мире, Стамбул, Турция, Бурса (провинция)
В Стамбуле прошел первый за несколько месяцев продолжительный ливень

Первый за несколько месяцев сильный ливень обрушился на страдающий от засухи Стамбул

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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СТАМБУЛ, 11 мар – РИА Новости. Первый за многие месяцы продолжительный ливень обрушился в субботу на Стамбул, он сопровождается ветром с ураганными порывами, передает корреспондент РИА Новости.
Синоптики еще вечером в пятницу предупредили о надвигающемся на запад Турции циклоне с ураганным ветром и ливнями. Около 12.00 на западе Стамбула начался ливень с градом, по прогнозам, он продлится не менее четырех часов. Дождь сопровождается ветром с порывами до 15 метров в секунду.
В городе образовались пробки, но общественный транспорт пока работает без особых перебоев. Авиарейсы также выполняются в нормальном режиме. Из-за стихии отменены несколько рейсов паромов, в том числе связывающие Стамбул с городом Бурса. Во многих районах наблюдаются колоссальные "грозовые воротники", или шельфовые облака.
За всю зиму в Стамбуле лишь 4 февраля наблюдался небольшой ливень, который продлился около часа, затем он сменился снежной бурей, которая, однако, не способствовала улучшению ситуации с водоснабжением города.
В конце февраля жителей турецкого города Бурса с населением более трех миллионов человек призвали экономить воду на фоне продолжительной засухи, так как полностью пересохло одно из двух крупнейших водохранилищ, питающих город. Власти Чанаккале на западе страны также ограничили использование воды.
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Ранее отсутствие существенных осадков привело к катастрофическому снижению уровня воды в водохранилищах Стамбула и ряде других городов, возникла угроза засухи и ограничения подачи воды потребителям. На данный момент водохранилища города заполнены на 35%, воды городу хватит примерно на 75 дней.
По данным турецких синоптиков, январь стал самым засушливым месяцем в Турции за последние 22 года. Декабрь 2022 года и январь 2023-го оказались в Турции самыми жаркими за 52 года наблюдений. По оценкам специалистов, значительная часть территории страны находится в зоне чрезвычайной ситуации в связи с засухой.
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