https://ria.ru/20230311/stabilizatsiya-1857250391.html

Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана

Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана - РИА Новости, 11.03.2023

Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана

Евросоюз приветствует нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана, рассчитывает, что это приведет к стабилизации на всем регионе Ближнего Востока,... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T18:46

2023-03-11T18:46

2023-03-11T18:46

в мире

иран

саудовская аравия

ближний восток

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз приветствует нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана, рассчитывает, что это приведет к стабилизации на всем регионе Ближнего Востока, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "Евросоюз приветствует объявленное соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, надеется на его реализацию… Учитывая, что Саудовская Аравия и Иран играют центральную роль для региональной безопасности, возобновление двусторонних отношений может способствовать стабилизации всего региона", - говорится в документе. В пятницу, 10 марта, Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране возмущенными казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.

https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html

https://ria.ru/20230309/soglashenie-1856874677.html

иран

саудовская аравия

ближний восток

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в мире, иран, саудовская аравия, ближний восток, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), евросоюз