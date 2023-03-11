https://ria.ru/20230311/stabilizatsiya-1857250391.html
Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана
Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана - РИА Новости, 11.03.2023
Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана
Евросоюз приветствует нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана, рассчитывает, что это приведет к стабилизации на всем регионе Ближнего Востока,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T18:46
2023-03-11T18:46
2023-03-11T18:46
в мире
иран
саудовская аравия
ближний восток
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_a1d85a35618d32b343a3d3388dfb040b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз приветствует нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана, рассчитывает, что это приведет к стабилизации на всем регионе Ближнего Востока, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "Евросоюз приветствует объявленное соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, надеется на его реализацию… Учитывая, что Саудовская Аравия и Иран играют центральную роль для региональной безопасности, возобновление двусторонних отношений может способствовать стабилизации всего региона", - говорится в документе. В пятницу, 10 марта, Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране возмущенными казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
https://ria.ru/20230309/soglashenie-1856874677.html
иран
саудовская аравия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876432_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_e56ecb201ad0b3f732f8bccbcd6b60a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, саудовская аравия, ближний восток, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), евросоюз
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Евросоюз
Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана
ЕС заявил о надежде на стабилизацию на Ближнем Востоке после договора Тегерана и Эр-Рияда