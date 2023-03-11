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Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана - РИА Новости, 11.03.2023
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18:46 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/stabilizatsiya-1857250391.html
Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана
Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана - РИА Новости, 11.03.2023
Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана
Евросоюз приветствует нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана, рассчитывает, что это приведет к стабилизации на всем регионе Ближнего Востока,... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T18:46
2023-03-11T18:46
в мире
иран
саудовская аравия
ближний восток
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз приветствует нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана, рассчитывает, что это приведет к стабилизации на всем регионе Ближнего Востока, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "Евросоюз приветствует объявленное соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, надеется на его реализацию… Учитывая, что Саудовская Аравия и Иран играют центральную роль для региональной безопасности, возобновление двусторонних отношений может способствовать стабилизации всего региона", - говорится в документе. В пятницу, 10 марта, Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения. Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране возмущенными казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
https://ria.ru/20230311/amerika-1857126194.html
https://ria.ru/20230309/soglashenie-1856874677.html
иран
саудовская аравия
ближний восток
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в мире, иран, саудовская аравия, ближний восток, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), евросоюз
В мире, Иран, Саудовская Аравия, Ближний Восток, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Евросоюз
Евросоюз поприветствовал нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана

ЕС заявил о надежде на стабилизацию на Ближнем Востоке после договора Тегерана и Эр-Рияда

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 мар – РИА Новости. Евросоюз приветствует нормализацию отношений Саудовской Аравии и Ирана, рассчитывает, что это приведет к стабилизации на всем регионе Ближнего Востока, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
"Евросоюз приветствует объявленное соглашение о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, надеется на его реализацию… Учитывая, что Саудовская Аравия и Иран играют центральную роль для региональной безопасности, возобновление двусторонних отношений может способствовать стабилизации всего региона", - говорится в документе.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид аль-Айбан на церемонии подписания соглашения о возобновлении дипломатических отношений между странами в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
Постамериканский мир наступает: уже на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00
В пятницу, 10 марта, Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая подписали соглашение о возобновлении дипотношений, в течение двух месяцев планируется открыть посольства. Совместное заявление было подписано после нескольких дней переговоров между главой Высшего совета национальной безопасности Ирана и его саудовским коллегой в Пекине. Отмечается, что главы МИД двух государств намерены встретиться для обсуждения реализации соглашения.
Дипломатические отношения между Тегераном и Эр-Риядом были прерваны в 2016 году после нападения на саудовские дипломатические представительства в Иране возмущенными казнью в королевстве известного шиитского богослова Нимра ан-Нимра, но в последние месяцы две стороны выразили желание урегулировать разногласия. В интервью изданию Atlantic, выпущенном в сентябре, саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман заявил, что с Ираном необходимо выстраивать отношения как с соседней страной. Однако в связи с беспорядками в Иране власти страны начали обвинять Саудовскую Аравию в их причастности и поддержке.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Глава Пентагона заявил о "беспрецедентном соглашении" России и Ирана
9 марта, 20:57
 
В миреИранСаудовская АравияБлижний ВостокМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Евросоюз
 
 
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