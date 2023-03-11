https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857272903.html

Спецоперация, 11 марта: Зеленский предложил переименовать Россию в Московию

Спецоперация, 11 марта: Зеленский предложил переименовать Россию в Московию - РИА Новости, 11.03.2023

Спецоперация, 11 марта: Зеленский предложил переименовать Россию в Московию

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив до 70 военных и пять единиц техники, РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T21:57

2023-03-11T21:57

2023-03-11T23:53

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МОСКВА, 11 марта - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях, уничтожив до 70 военных и пять единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны РФ. Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать возможность "переименования" России в Московию. Ход операцииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников, 4 снаряда РСЗО и 4 противорадарные ракеты HARM, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 140 военнослужащих. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив до 70 военных, 5 единиц техники, добавили в Минобороны РФ. Российские военные нанесли поражение 75 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 114 районах. Российские военные уничтожили в ДНР две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Южная группировка войск ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила более 140 украинских военных, 11 единиц техники. На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили более 50-ти украинских военнослужащих и склад боеприпасов, заявили в Минобороны РФ. Поставки оружия УкраинеПервые танки Leopard 1 из Дании, Германии и Нидерландов будут переданы Украине в начале мая, заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен. Киев готов в ближайшее время отправить военнослужащих в Норвегию для обучения эксплуатации систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS, сообщили в воздушных силах Украины. Ранее в минобороны Норвегии сообщили, что Норвегия при сотрудничестве с США передаст Украине две единицы систем NASAMS и будет готовить украинских военных к работе с ним. Объявление было сделано на фоне визита министра обороны Норвегии Бьорна Арильда Грама в Киев. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский считает, что удержание Артемовска (украинское название - Бахмут) помогает Киеву выиграть время. Киев начал переброску резервов украинских войск с запорожского направления под Артемовск, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Гонения против УПЦПатриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к религиозным лидерам и международным деятелям с посланием о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры, назвав цели украинских чиновников, изгоняющих из нее монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), репрессивными. Украинские силовики изымают у духовенства канонической Украинской православной церкви (УПЦ) иконы семьи царственных мучеников, заявил настоятель Свято-Тихвинского собора УПЦ в Лисичанске протоиерей Андрей Павленко. Он также сообщил, что священник УПЦ Николай Зирка, удерживавшийся украинскими силовиками, был освобожден в ходе обмена пленными в феврале. Ситуацию с гонениями против УПЦ также прокомментировал украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук: украинское государство превратилось в творение Франкенштейна, но украинцы - не зомби, у киевской власти не получится сделать Украину трупом, заявил он. Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю "тщательно проработать" возможность переименования России в Московию. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это подтверждением тезиса о том, что из Украины пытаются сделать "анти-Россию". Ватикан предпринимает определенные шаги дипломатического характера в связи с ситуацией вокруг Украины , но речь не идёт о каком-либо мирном плане, сообщил в интервью газете La Nación папа Римский Франциск. Он также сообщил, что готов поехать в Киев, но при условии, что поедет и в Москву.

https://ria.ru/20230311/medvedev-1857207269.html

https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1856333857.html

https://ria.ru/20230311/severodvinsk-1857204792.html

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россия, украина, киев, денис шмыгаль, владимир зеленский, владимир рогов, в мире