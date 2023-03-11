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Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 11.03.2023

Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 военных, 5 единиц... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T14:34

2023-03-11T14:34

2023-03-11T14:55

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 военных, 5 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.

киев

россия

донецкая народная республика

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в мире, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины