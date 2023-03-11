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Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 11.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:34 11.03.2023 (обновлено: 14:55 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/spetsoperatsiya-1857217941.html
Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 11.03.2023
Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 военных, 5 единиц... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T14:34
2023-03-11T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 военных, 5 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России."На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
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в мире, киев, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Киев потерял 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли 70 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 70 военных, 5 единиц техники, сообщили в субботу в Минобороны России.
"На Южнодонецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой народной республики. Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 марта, 16:12
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.03.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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