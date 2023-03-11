https://ria.ru/20230311/sanktsii-1857161118.html

США и ЕС усиливают сотрудничество в борьбе с обходом санкций против России

США и ЕС усиливают сотрудничество в борьбе с обходом санкций против России - РИА Новости, 11.03.2023

США и ЕС усиливают сотрудничество в борьбе с обходом санкций против России

ЕС и США намерены принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами, говорится в совместном заявлении главы... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T00:14

2023-03-11T00:14

2023-03-11T01:40

сша

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 10 мар – РИА Новости. ЕС и США намерены принять дополнительные меры по предотвращению обхода санкций и поддержки России третьими странами, говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена по итогам переговоров в Вашингтоне."Мы углубляем нашу совместную работу по активному обеспечению соблюдения наших санкций и мер экспортного контроля, а также по прекращению и сдерживанию обхода санкций, в том числе, путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем ресурсам, которые могут поддерживать ее военную машину", - указывается в документе.Отмечается, что в рамках этой работы США и ЕС предпринимают "новые шаги, направленные против дополнительных субъектов из третьих стран по всему миру, чтобы пресечь поддержку войны России из любой точки мира, где она будет выявлена".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230311/es-1857161854.html

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1857015904.html

сша

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сша, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире