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В Саратовской области школьница впала в кому после падения футбольных ворот - РИА Новости, 11.03.2023
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16:41 11.03.2023 (обновлено: 18:01 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/rebenok-1857231370.html
В Саратовской области школьница впала в кому после падения футбольных ворот
В Саратовской области школьница впала в кому после падения футбольных ворот - РИА Новости, 11.03.2023
В Саратовской области школьница впала в кому после падения футбольных ворот
Футбольные ворота упали на ребенка в Энгельсском районе Саратовской области, в результате ребёнок с ушибом мозга впал в кому, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:41
2023-03-11T18:01
происшествия
энгельсский район
саратовская область
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САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Футбольные ворота упали на ребенка в Энгельсском районе Саратовской области, в результате ребёнок с ушибом мозга впал в кому, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своём телеграм-канале."В 15.21 (14.21 мск) в селе Титоренко на спортивной площадке на ребенка упали футбольные ворота… (У ребенка) 9 лет открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, кома", - написал Костин.Он уточнил, что ребенок госпитализирован в областную клиническую больницу.Как уточнило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале, в результате ЧП пострадала 10-летняя девочка."По предварительным данным, 11 марта 2023 года в дневное время на детской площадке, расположенной на улице Школьной села Титоренко Энгельсского района, 10-летнюю девочку придавило футбольными воротами. Девочка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.Прокуратура области в своем телеграм-канале отметила, что по поручению прокурора региона Сергея Филипенко ведомство также начало проверку."По предварительным данным, 11 марта на игровой площадке на несовершеннолетнюю упали футбольные ворота, которые были не закреплены... Детская площадка находится на балансе администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района. По результатам проверки прокуратурой будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц при содержании и обустройстве детской игровой площадки, а также приняты иные меры прокурорского реагирования", - поясняется в сообщении.
https://ria.ru/20220731/vorota-1806256094.html
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происшествия, энгельсский район, саратовская область
Происшествия, Энгельсский район, Саратовская область
В Саратовской области школьница впала в кому после падения футбольных ворот

Девочка получила ушиб мозга после падения на него футбольных ворот в саратовском селе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САРАТОВ, 11 мар - РИА Новости. Футбольные ворота упали на ребенка в Энгельсском районе Саратовской области, в результате ребёнок с ушибом мозга впал в кому, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своём телеграм-канале.
"В 15.21 (14.21 мск) в селе Титоренко на спортивной площадке на ребенка упали футбольные ворота… (У ребенка) 9 лет открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, кома", - написал Костин.
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Он уточнил, что ребенок госпитализирован в областную клиническую больницу.
Как уточнило региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале, в результате ЧП пострадала 10-летняя девочка.
"По предварительным данным, 11 марта 2023 года в дневное время на детской площадке, расположенной на улице Школьной села Титоренко Энгельсского района, 10-летнюю девочку придавило футбольными воротами. Девочка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Прокуратура области в своем телеграм-канале отметила, что по поручению прокурора региона Сергея Филипенко ведомство также начало проверку.
"По предварительным данным, 11 марта на игровой площадке на несовершеннолетнюю упали футбольные ворота, которые были не закреплены... Детская площадка находится на балансе администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района. По результатам проверки прокуратурой будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц при содержании и обустройстве детской игровой площадки, а также приняты иные меры прокурорского реагирования", - поясняется в сообщении.
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