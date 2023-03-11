https://ria.ru/20230311/rasporyazhenie-1857214362.html
Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью
Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью - РИА Новости, 11.03.2023
Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью
Правительство России одобрило проект закона о совершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:50
2023-03-11T13:50
2023-03-11T13:50
россия
жилье
правительство рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о совершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Кроме того, кабмин одобрил сохранение права военных на жилье по прежнему месту службы. Согласно законопроекту, предусматривается сохранение за военными, проходящими службу по контракту за пределами России или в ее отдельных регионах, и их семьями права на служебное жилье по прежним местам службы, а также улучшение расчета денежной компенсации за наем жилья.
https://ria.ru/20230227/mashiny-1854636716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, жилье, правительство рф
Россия, Жилье, Правительство РФ
Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью
Правительство одобрило законопроект о распоряжении конфискованной жилой недвижимостью
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Правительство России одобрило проект закона о совершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью, сообщается на сайте
кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин одобрил сохранение права военных на жилье по прежнему месту службы. Согласно законопроекту, предусматривается сохранение за военными, проходящими службу по контракту за пределами России или в ее отдельных регионах, и их семьями права на служебное жилье по прежним местам службы, а также улучшение расчета денежной компенсации за наем жилья.
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