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Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью - РИА Новости, 11.03.2023
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13:50 11.03.2023
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Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью
Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью - РИА Новости, 11.03.2023
Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью
Правительство России одобрило проект закона о совершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T13:50
2023-03-11T13:50
россия
жилье
правительство рф
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о совершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении. Кроме того, кабмин одобрил сохранение права военных на жилье по прежнему месту службы. Согласно законопроекту, предусматривается сохранение за военными, проходящими службу по контракту за пределами России или в ее отдельных регионах, и их семьями права на служебное жилье по прежним местам службы, а также улучшение расчета денежной компенсации за наем жилья.
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россия, жилье, правительство рф
Россия, Жилье, Правительство РФ
Правительство одобрило проект о распоряжении конфискованной недвижимостью

Правительство одобрило законопроект о распоряжении конфискованной жилой недвижимостью

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Правительство России одобрило проект закона о совершенствовании механизма распоряжения конфискованной жилой недвижимостью, сообщается на сайте кабмина.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Кроме того, кабмин одобрил сохранение права военных на жилье по прежнему месту службы. Согласно законопроекту, предусматривается сохранение за военными, проходящими службу по контракту за пределами России или в ее отдельных регионах, и их семьями права на служебное жилье по прежним местам службы, а также улучшение расчета денежной компенсации за наем жилья.
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