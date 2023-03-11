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Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и КНР - РИА Новости, 11.03.2023
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01:05 11.03.2023 (обновлено: 01:45 11.03.2023)
https://ria.ru/20230311/pushkov-1857163539.html
Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и КНР
Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и КНР - РИА Новости, 11.03.2023
Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и КНР
Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что письмо американского сенатора Джоша Хоули, призывающего председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T01:05
2023-03-11T01:45
в мире
сша
китай
россия
джош хоули
алексей пушков
си цзиньпин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что письмо американского сенатора Джоша Хоули, призывающего председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции, еще один "камень в непреодолимую стену разногласий" между США и Китаем. Ранее американский сенатор Джош Хоули написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину, призвав его признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции. В послании Хоули оповестил китайского лидера о принятии конгрессом своего законопроекта, который обязывает администрацию США рассекретить все имеющиеся данные о генезисе COVID-19. Хоули утверждает, что ему писало китайское посольство в США с призывом отозвать законопроект, в котором сенатор предлагает в качестве основной версию об утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухане и обвиняет Пекин в отказе от сотрудничества с международным расследованием. "Новый антикитайский законопроект в США - еще один камень в непреодолимую стену разногласий между США и Китаем. Эта стена будет расти и впредь", - написал он в телеграм-канале.
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в мире, сша, китай, россия, джош хоули, алексей пушков, си цзиньпин
В мире, США, Китай, Россия, Джош Хоули, Алексей Пушков, Си Цзиньпин
Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и КНР

Пушков: новый антикитайский законопроект в США — камень в непреодолимую стену разногласий

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что письмо американского сенатора Джоша Хоули, призывающего председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции, еще один "камень в непреодолимую стену разногласий" между США и Китаем.
Ранее американский сенатор Джош Хоули написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину, призвав его признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции. В послании Хоули оповестил китайского лидера о принятии конгрессом своего законопроекта, который обязывает администрацию США рассекретить все имеющиеся данные о генезисе COVID-19. Хоули утверждает, что ему писало китайское посольство в США с призывом отозвать законопроект, в котором сенатор предлагает в качестве основной версию об утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухане и обвиняет Пекин в отказе от сотрудничества с международным расследованием.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Рябков назвал укрепление связей с Китаем противоядием американскому диктату
Вчера, 12:59
"Новый антикитайский законопроект в США - еще один камень в непреодолимую стену разногласий между США и Китаем. Эта стена будет расти и впредь", - написал он в телеграм-канале.
 
В миреСШАКитайРоссияДжош ХоулиАлексей ПушковСи Цзиньпин
 
 
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