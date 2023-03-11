https://ria.ru/20230311/pushkov-1857163539.html

Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и КНР

Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и КНР - РИА Новости, 11.03.2023

Пушков заявил о "непреодолимой стене разногласий" между США и КНР

Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что письмо американского сенатора Джоша Хоули, призывающего председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T01:05

2023-03-11T01:05

2023-03-11T01:45

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джош хоули

алексей пушков

си цзиньпин

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Сенатор РФ Алексей Пушков отметил, что письмо американского сенатора Джоша Хоули, призывающего председателя КНР Си Цзиньпина признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции, еще один "камень в непреодолимую стену разногласий" между США и Китаем. Ранее американский сенатор Джош Хоули написал письмо председателю КНР Си Цзиньпину, призвав его признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции. В послании Хоули оповестил китайского лидера о принятии конгрессом своего законопроекта, который обязывает администрацию США рассекретить все имеющиеся данные о генезисе COVID-19. Хоули утверждает, что ему писало китайское посольство в США с призывом отозвать законопроект, в котором сенатор предлагает в качестве основной версию об утечке коронавируса из лаборатории в городе Ухане и обвиняет Пекин в отказе от сотрудничества с международным расследованием. "Новый антикитайский законопроект в США - еще один камень в непреодолимую стену разногласий между США и Китаем. Эта стена будет расти и впредь", - написал он в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230310/svyazi-1856981986.html

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в мире, сша, китай, россия, джош хоули, алексей пушков, си цзиньпин