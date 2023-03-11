https://ria.ru/20230311/pozhar-1857279310.html

В Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире

В Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 11.03.2023

В Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире

Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме в Белгороде, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T23:38

2023-03-11T23:38

2023-03-11T23:38

происшествия

белгород

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме в Белгороде, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Белгородской области. По информации ведомства, пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Гагарина в субботу, сообщение о нем поступило в 21.48. "Незамедлительно к месту происшествия были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачена одна из комнат на площади 20 квадратных метров. В 22 часа 18 минут пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека - мужчина и женщина", - говорится в сообщении. Причины случившегося устанавливаются.

https://ria.ru/20230311/pozhar-1857253838.html

белгород

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происшествия, белгород, белгородская область