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В Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 11.03.2023
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23:38 11.03.2023
https://ria.ru/20230311/pozhar-1857279310.html
В Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире
В Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире - РИА Новости, 11.03.2023
В Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире
Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме в Белгороде, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Белгородской области. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T23:38
2023-03-11T23:38
происшествия
белгород
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме в Белгороде, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Белгородской области. По информации ведомства, пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Гагарина в субботу, сообщение о нем поступило в 21.48. "Незамедлительно к месту происшествия были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачена одна из комнат на площади 20 квадратных метров. В 22 часа 18 минут пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека - мужчина и женщина", - говорится в сообщении. Причины случившегося устанавливаются.
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происшествия, белгород, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область
В Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире

МЧС: на улице Гагарина в Белгороде два человека погибли при пожаре в квартире

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина погибли при пожаре в многоквартирном доме в Белгороде, сообщила пресс-служба ГУМЧС по Белгородской области.
По информации ведомства, пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного дома на улице Гагарина в субботу, сообщение о нем поступило в 21.48.
"Незамедлительно к месту происшествия были направлены дежурные караулы двух пожарно-спасательных частей. По прибытии подразделений было установлено, что огнем охвачена одна из комнат на площади 20 квадратных метров. В 22 часа 18 минут пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате происшествия погибли два человека - мужчина и женщина", - говорится в сообщении.
Причины случившегося устанавливаются.
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