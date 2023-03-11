https://ria.ru/20230311/pozhar-1857253838.html

В Иркутской области прохожие помогли спасти детей из пожара

В Иркутской области прохожие помогли спасти детей из пожара - РИА Новости, 11.03.2023

В Иркутской области прохожие помогли спасти детей из пожара

Два частных дома сгорели в пригороде Иркутска, спастись жителям, среди которых было четверо детей, помогли прохожие, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T19:13

2023-03-11T19:13

2023-03-11T19:21

происшествия

жилье

иркутская область

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857255243_6:14:1234:705_1920x0_80_0_0_0865d84c23c282d84768f27787055c33.jpg

ИРКУТСК, 11 мар – РИА Новости. Два частных дома сгорели в пригороде Иркутска, спастись жителям, среди которых было четверо детей, помогли прохожие, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В пригороде Иркутска сгорели два частных дома. На месте возгорания работали 12 спасателей и три единицы техники. Открытый огонь был ликвидирован на площади 128 квадратных метров. В момент возгорания в доме находилось шесть человек. "Пожар на веранде жилого дома в садоводстве "Зеленая горка" обнаружили прохожие… До прибытия сотрудников МЧС России помогли эвакуироваться жильцам, оказавшимся в огненной ловушке, среди которых было четверо детей", - говорится в сообщении. По словам очевидцев, молодые люди, заметившие возгорание, стали стучать в окна. Из дома через окно им подали раздетых детей, которых отнесли в сторожевой дом гаражного кооператива. Причина пожара устанавливается. МЧС и прокуратура приняли решение о награждении людей, которые помогли жильцам спастись из горящего дома.

https://ria.ru/20230305/pozhar-1855916844.html

иркутская область

иркутск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, иркутская область, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия