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В Иркутской области прохожие помогли спасти детей из пожара
В Иркутской области прохожие помогли спасти детей из пожара - РИА Новости, 11.03.2023
В Иркутской области прохожие помогли спасти детей из пожара
Два частных дома сгорели в пригороде Иркутска, спастись жителям, среди которых было четверо детей, помогли прохожие, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T19:13
2023-03-11T19:13
2023-03-11T19:21
происшествия
жилье
иркутская область
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ИРКУТСК, 11 мар – РИА Новости. Два частных дома сгорели в пригороде Иркутска, спастись жителям, среди которых было четверо детей, помогли прохожие, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. В пригороде Иркутска сгорели два частных дома. На месте возгорания работали 12 спасателей и три единицы техники. Открытый огонь был ликвидирован на площади 128 квадратных метров. В момент возгорания в доме находилось шесть человек. "Пожар на веранде жилого дома в садоводстве "Зеленая горка" обнаружили прохожие… До прибытия сотрудников МЧС России помогли эвакуироваться жильцам, оказавшимся в огненной ловушке, среди которых было четверо детей", - говорится в сообщении. По словам очевидцев, молодые люди, заметившие возгорание, стали стучать в окна. Из дома через окно им подали раздетых детей, которых отнесли в сторожевой дом гаражного кооператива. Причина пожара устанавливается. МЧС и прокуратура приняли решение о награждении людей, которые помогли жильцам спастись из горящего дома.
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происшествия, жилье, иркутская область, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Жилье, Иркутская область, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Иркутской области прохожие помогли спасти детей из пожара
В Иркутской области сгорели два частных дома, прохожие спасли четырех детей