https://ria.ru/20230311/pozhar-1857233014.html

Из горящего здания на северо-востоке Москвы вывели четырех человек

Из горящего здания на северо-востоке Москвы вывели четырех человек - РИА Новости, 11.03.2023

Из горящего здания на северо-востоке Москвы вывели четырех человек

Всего спасены четыре человека с разных этажей административного девятиэтажного здания на улице Академика Королева в Москве, где начался пожар, сообщает... РИА Новости, 11.03.2023

2023-03-11T16:50

2023-03-11T16:50

2023-03-11T17:01

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Всего спасены четыре человека с разных этажей административного девятиэтажного здания на улице Академика Королева в Москве, где начался пожар, сообщает столичный главк МЧС России.Ранее сообщалось, что административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация. Возгорание произошло на первом этаже, сообщение о пожаре поступило в 15.42."Всего спасено четыре человека с разных этажей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230309/pozhar-1856657190.html

москва

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)