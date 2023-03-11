https://ria.ru/20230311/pozhar-1857233014.html
Из горящего здания на северо-востоке Москвы вывели четырех человек
Из горящего здания на северо-востоке Москвы вывели четырех человек - РИА Новости, 11.03.2023
Из горящего здания на северо-востоке Москвы вывели четырех человек
Всего спасены четыре человека с разных этажей административного девятиэтажного здания на улице Академика Королева в Москве, где начался пожар, сообщает... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T16:50
2023-03-11T16:50
2023-03-11T17:01
москва
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Всего спасены четыре человека с разных этажей административного девятиэтажного здания на улице Академика Королева в Москве, где начался пожар, сообщает столичный главк МЧС России.Ранее сообщалось, что административное девятиэтажное здание горит на улице Академика Королева в Москве, идет эвакуация. Возгорание произошло на первом этаже, сообщение о пожаре поступило в 15.42."Всего спасено четыре человека с разных этажей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230309/pozhar-1856657190.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего здания на северо-востоке Москвы вывели четырех человек
Из горящего здания на улице Академика Королева в Москве спасли четырех человек