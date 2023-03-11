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Пожар в Подмосковье локализовали на площади пять тысяч "квадратов"
Пожар в Подмосковье локализовали на площади пять тысяч "квадратов" - РИА Новости, 11.03.2023
Пожар в Подмосковье локализовали на площади пять тысяч "квадратов"
Спасатели локализовали пожар в Подмосковье, где горит цех по производству пластика, на площади 5000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по... РИА Новости, 11.03.2023
2023-03-11T02:45
2023-03-11T02:45
2023-03-11T04:39
происшествия
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в Подмосковье, где горит цех по производству пластика, на площади 5000 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС России по Московской области.В субботу в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости о возгорании цеха по производству пластика в поселке Колюбакино Рузского городского округа в Подмосковье, предварительно, на площади 5000 квадратных метров, обрушилась кровля на площади 3500 квадратных метров. К тушению пожара привлекается 60 человек и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек и 9 единиц техники.Позднее в телеграм-канале прокуратуры Московской области сообщили, что по данному факту организована проверка. В ходе нее будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
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происшествия, московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в Подмосковье локализовали на площади пять тысяч "квадратов"
Пожар в Подмосковье, где горит цех, локализовали на площади пять тысяч квадратных метров